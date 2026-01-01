EU-Bürger mit einer .eu-Domain ansprechen

Ist Europa Ihr Zielmarkt? Registrieren Sie eine .eu-Erweiterung und bewerben Sie Ihr Unternehmen bei mehr als 400 Millionen Einwohnern der EU, einem der weltweit größten Märkte.

.eu-Erweiterungen sind für Websites in der EU reserviert und helfen Ihnen dabei, zwei Ziele gleichzeitig zu erreichen. Es stärkt Ihre europäische Identität und erweitert Ihr Publikum über die Grenzen Ihres Landes hinaus.