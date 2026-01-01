Finanzieren Sie Ihre Mission mit einer .fund-Domain.

CHF  66.8988 % SPAREN
CHF  8.09 /im 1. Jahr

Eine .fund-Domain ist für die Mittelbeschaffung, die Verwaltung von Investitionen oder die Führung einer gemeinnützigen Organisation gedacht.

.fund
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was ist eine .fund-Domain?

Eine .fund-Domain ist ideal für alle, die mit Ressourcen arbeiten, ob finanzieller oder anderer Art. Sie ist eine intelligente und übersichtliche Webadresse für gemeinnützige Organisationen, Investmentfirmen, Spendenkampagnen oder Förderprogramme.
Wenn es Ihr Ziel ist, etwas zu bewirken, anderen zum Mitwirken zu verhelfen oder Wachstum integer zu gestalten, dann setzt eine .fund-Domain den richtigen Ton für Ihre Zielgruppe.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum eine .fund-Domain wählen?

Eine .fund-Domain kann Ihnen helfen, mehr Menschen zu erreichen.

  • Ob Finanzen oder Philanthropie – .fund macht Ihre Mission deutlich.
  • Sie schafft Vertrauen bei Spendern und Partnern.
  • Sie ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Wunschnamen zu sichern, ohne zusätzliche Zeichen oder Bindestriche hinzufügen zu müssen.
Ganz gleich, welchem Anliegen Sie sich widmen, eine .fund-Domain hilft Ihnen dabei, die richtigen Leute zu erreichen.
Registrieren Sie noch heute Ihre .fund-Domain.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .fund

TLD
.fund
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

