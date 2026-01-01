Was ist eine .fund-Domain?

Eine .fund-Domain ist ideal für alle, die mit Ressourcen arbeiten, ob finanzieller oder anderer Art. Sie ist eine intelligente und übersichtliche Webadresse für gemeinnützige Organisationen, Investmentfirmen, Spendenkampagnen oder Förderprogramme.

Wenn es Ihr Ziel ist, etwas zu bewirken, anderen zum Mitwirken zu verhelfen oder Wachstum integer zu gestalten, dann setzt eine .fund-Domain den richtigen Ton für Ihre Zielgruppe.