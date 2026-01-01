Was bedeutet eine .run-Domain?

Die Domainendung .run wurde entwickelt, um Läufern, Vereinen und Veranstaltungen einen eigenen Online-Bereich zu bieten. Sie signalisiert Besuchern sofort, dass es auf Ihrer Website um Laufen, Wettkämpfe, Training oder einen aktiven Lebensstil geht.

Marathonveranstalter, Laufvereine und Personal Trainer nutzen die .run-Domain, um ihre Angebote zu präsentieren. Auf .run-Websites findet man alles von Anmeldungen für Läufe und Vereinstreffen bis hin zu Fitnessblogs, Coaching-Dienstleistungen und Shops für Laufausrüstung.