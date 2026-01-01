Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Was bedeutet eine .run-Domain?

Die Domainendung .run wurde entwickelt, um Läufern, Vereinen und Veranstaltungen einen eigenen Online-Bereich zu bieten. Sie signalisiert Besuchern sofort, dass es auf Ihrer Website um Laufen, Wettkämpfe, Training oder einen aktiven Lebensstil geht.
Marathonveranstalter, Laufvereine und Personal Trainer nutzen die .run-Domain, um ihre Angebote zu präsentieren. Auf .run-Websites findet man alles von Anmeldungen für Läufe und Vereinstreffen bis hin zu Fitnessblogs, Coaching-Dienstleistungen und Shops für Laufausrüstung.
Warum sollte man einen .run-Domainnamen verwenden?

Eine .run-Domain signalisiert sofort, dass Sie Teil der Laufszene sind. Diese Zugehörigkeit trägt dazu bei, Vertrauen und ein Gemeinschaftsgefühl unter Läufern aufzubauen, sobald diese Ihre Website besuchen.
.run ist kurz, prägnant und einprägsam – perfekt für Branding. Und da .run eine neuere Domainendung ist, haben Sie bessere Chancen, sich genau Ihren Wunschnamen zu sichern, ohne dass es Einschränkungen bei der Registrierung gibt.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .run-Domain und vernetzen Sie sich mit anderen Läufern weltweit.
