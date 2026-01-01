Der Spaß kann beginnen – mit einer .games-Domain

Jeder, wirklich jeder, spielt gerne Videospiele. Tatsächlich hat sich die Spieleindustrie von einer Freizeitbeschäftigung zu einer milliardenschweren Industrie entwickelt, die allein im Jahr 2024 über 282 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren wird.

Wenn Sie Spieleentwickler oder Live-Streamer sind, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Ihre .games-Domain zu registrieren und Spieler aus aller Welt anzuziehen.