Jeder, wirklich jeder, spielt gerne Videospiele. Tatsächlich hat sich die Spieleindustrie von einer Freizeitbeschäftigung zu einer milliardenschweren Industrie entwickelt, die allein im Jahr 2024 über 282 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren wird.
Wenn Sie Spieleentwickler oder Live-Streamer sind, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Ihre .games-Domain zu registrieren und Spieler aus aller Welt anzuziehen.
Die .games-Endung ist wie geschaffen für Videospielverlage, Händler von Spieleartikeln und Live-Streamer, die mit eingefleischten Gaming-Fans in Kontakt treten möchten.
eSport-Teams können diese Top-Level-Domain (TLD) nutzen, um ihre nächsten Turniere zu bewerben und eine treue Online-Community aufzubauen. Auch für alle, die gerne die neuesten Konsolen- und Spieleveröffentlichungen teilen, ist .games eine einprägsame Blogadresse.
