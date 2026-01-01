Was ist eine .golf-Domain?

Eine .golf-Domain ist für alles rund um den Golfsport gedacht: Golfplätze, Ausrüstung, Veranstaltungen, Communities und Coaching.

Egal, ob Sie einen Golfclub bewerben, ein Turnier veranstalten oder eine Marke einführen möchten – diese Domain vermittelt Besuchern genau, worum es bei Ihnen geht.