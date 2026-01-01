Mit einer .golf-Domain landen Sie einen Volltreffer!
65,99 €92 % SPAREN4,99 € /im 1. Jahr
Von Country Clubs und Pro-Shops bis hin zu Golflehrern und Fans – mit einer .golf-Domain sichern Sie sich einen Birdie.
Was ist eine .golf-Domain?
Eine .golf-Domain ist für alles rund um den Golfsport gedacht: Golfplätze, Ausrüstung, Veranstaltungen, Communities und Coaching.
Egal, ob Sie einen Golfclub bewerben, ein Turnier veranstalten oder eine Marke einführen möchten – diese Domain vermittelt Besuchern genau, worum es bei Ihnen geht.
Warum eine .golf-Domain wählen?
- Es bietet Ihnen eine bessere Verfügbarkeit. Im Vergleich zu generischen Domains ist es einfacher, Ihren Marken- oder Vereinsnamen zu sichern.
- Es zeigt Ihre Verbundenheit mit Ihrer Community – ideal für Fanseiten, Foren, Ligen und lokale Golfnetzwerke.
- Es ist professionell und einprägsam, eine Domainendung, die Ihrem Online-Auftritt den letzten Schliff verleiht.
Erreichen Sie die richtigen Menschen mit einer Nischendomain, die Ihre Marke von anderen abhebt.
Sichern Sie sich Ihre .golf-Domain und geben Sie Ihrer Website einen Namen, der Punkte bringt.