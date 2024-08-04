Bis zu 61 % auf selbst gehostetes n8n

n8n selbst hosten

Unbegrenzte Workflows
Unbegrenzte zeitgleiche Ausführungen
Community Nodes
n8n mit Warteschlangenmodus
n8n mit 100 vorgefertigten Workflows
1-Klick n8n-Installation
Hostinger API n8n Community Node
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose wöchentliche Backups

Workflows verbinden. Daten integrieren.

Ein kostenlos nutzbares Tool zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, n8n, ermöglicht es Ihnen, all Ihre Apps und Daten auf einer anpassbaren, No-Code-Plattform zu verbinden. Entwerfen Sie Workflows und verarbeiten Sie Daten über ein einfaches, einheitliches Dashboard.
Über 500 App-Integrationen
MCP-Server-Trigger
Vorgefertigte Workflows
KI-Nodes
Codefreie Automatisierung

Einfache Einrichtung und Verwaltung
Wählen Sie die für Sie beste Vorlage aus: n8n, n8n mit Warteschlangenmodus oder eine n8n-Vorlage mit Zugriff auf über 100 vorgefertigte Workflows.

Unbegrenzte Workflows
Mit dem selbst gehosteten n8n sind die Automatisierungsmöglichkeiten endlos, sodass Sie weiter skalieren können.

Mehr erhalten, weniger zahlen
Mit einem VPS-Hosting-Plan erhalten Sie Zugang zu n8n Funktionen und anderen Vorteilen zu niedrigen Kosten und hohem Wert.

Benutzerdefinierte Community-Nodes
Erhalten Sie Zugang zu mehr Diensten und Tools mit benutzerdefinierten Nodes, die von der n8n-Community entwickelt wurden.

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokale Bereitstellung. Globale Reichweite.

Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Nutzer, um die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.

VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
3. März 2025

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS-Hosting von Hostinger! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
14. April 2025

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und dem persönlichen Chat, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und die VPS sind einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
26. April 2025

Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Fühlt sich absolut solide an.

Omkar
30. Mai 2025

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
26. Juni 2025

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
5. November 2024

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
4. August 2024

Das Unternehmen läuft gut, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Verwalten Sie Ihren VPS mit KI

Lernen Sie Kodee kennen – Ihren MCP-basierten KI-Assistenten, der Ihnen bei der Verwaltung von Servern in über 50 Sprachen hilft. Steuern Sie Leistung, Sicherheit und Daten mit einfachen Eingaben direkt im Chat. Stellen Sie Fragen und geben Sie Befehle in natürlicher Sprache – ganz ohne Fachjargon.
Zustand des n8n-Servers überwachen

Verfolgen Sie die Leistung Ihres VPS. Erhalten Sie Details zu CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Sicherheitseinstellungen verwalten

Richten Sie Firewall-Regeln, SSH-Schlüssel und Reverse-DNS ein und aktualisieren Sie diese, um Ihren Server sicher, erreichbar und geschützt zu halten.

Backups und Snapshots erstellen

Hinterlegen Sie Backups und Snapshots, um Ihre Daten zu schützen, und stellen Sie Ihren VPS direkt aus dem Chat schnell wieder her.

Möchten Sie tiefer in das n8n-Hosting eintauchen?

n8n auf Hostinger VPS einrichten

n8n & Hostinger API-Automatisierung

KI-Automatisierung mit MCP skalieren

VPS für n8n-Hosting – Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Virtual Private Server-Hosting-Diensten von n8n.

Was ist n8n-Hosting?

Wie kann ich n8n selbst hosten?

Wie viel kostet es, n8n selbst zu hosten?

Ist n8n VPS-Hosting sicher?

Kann ich mit n8n benutzerdefinierte KI-Anwendungen auf einem VPS erstellen?

Ist n8n besser als Zapier?

Kann ich meine n8n-Workflows auf den VPS von Hostinger übertragen?

Welche Support-Optionen sind für n8n VPS-Hosting verfügbar?