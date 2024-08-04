Bis zu 61 % auf selbst gehostetes n8n
Selbst gehostetes n8n. KI-Workflows ohne Code
Wählen Sie den besten VPS-Plan - selbst gehostetes n8n inklusive
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Workflows verbinden. Daten integrieren.
Codefreie Automatisierung
Einfache Einrichtung und Verwaltung
Wählen Sie die für Sie beste Vorlage aus: n8n, n8n mit Warteschlangenmodus oder eine n8n-Vorlage mit Zugriff auf über 100 vorgefertigte Workflows.
Unbegrenzte Workflows
Mit dem selbst gehosteten n8n sind die Automatisierungsmöglichkeiten endlos, sodass Sie weiter skalieren können.
Mehr erhalten, weniger zahlen
Mit einem VPS-Hosting-Plan erhalten Sie Zugang zu n8n Funktionen und anderen Vorteilen zu niedrigen Kosten und hohem Wert.
Benutzerdefinierte Community-Nodes
Erhalten Sie Zugang zu mehr Diensten und Tools mit benutzerdefinierten Nodes, die von der n8n-Community entwickelt wurden.
VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS-Hosting von Hostinger! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und dem persönlichen Chat, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und die VPS sind einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Fühlt sich absolut solide an.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen läuft gut, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
Verwalten Sie Ihren VPS mit KI
Zustand des n8n-Servers überwachen
Verfolgen Sie die Leistung Ihres VPS. Erhalten Sie Details zu CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Sicherheitseinstellungen verwalten
Richten Sie Firewall-Regeln, SSH-Schlüssel und Reverse-DNS ein und aktualisieren Sie diese, um Ihren Server sicher, erreichbar und geschützt zu halten.
Backups und Snapshots erstellen
Hinterlegen Sie Backups und Snapshots, um Ihre Daten zu schützen, und stellen Sie Ihren VPS direkt aus dem Chat schnell wieder her.