Ihre Node.js Web-App bereitstellen
React-, Next.js-, Vite- und andere Web-Apps in Minuten live. Sie programmieren, wir führen aus. Schnelle Bereitstellungen, keine unerwarteten Rechnungen, null DevOps.
Unterstützt über 1 Mio. Entwickler weltweit
Alles Notwendige. Ohne unnötiges Drumherum.
Erschwinglich
Bestes Angebot am Markt. Ein Monatspreis – keine Überraschungen.
Vollständig verwaltet
Sie programmieren, wir halten alles online. Server und Sicherheit – erledigt.
Mit integrierter Leistung
Hostinger CDN, WAF und DDoS-Schutz inklusive.
Codebasiert
Direkt aus IDE bereitstellen – VS Code, Cursor, Claude, beliebiger KI-Assistent.
Starkes integriertes Ökosystem
Gratis Domain und Business E-Mail für 1 Jahr, plus kostenlos verwaltete SSLs.
Funktioniert mit Ihrem Stack
React, Next.js, Vite, Vue.js etc. Keine Bindung. Erstellen Sie auf Ihre Weise.
Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest
1. Ihr Projekt verbinden
Verbinden Sie GitHub, laden Sie eine ZIP-Datei hoch oder stellen Sie über den KI-Codeassistenten bereit
Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und Sie können versenden.
2. Sofort bereitstellen
Starten Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden
Server, Sicherheit und Skalierung – alles für Sie erledigt.
3. Verwalten und skalieren
Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie mit Vertrauen
Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.
Direkt aus IDE bereitstellen. Kein Dashboard
Agentische Bereitstellung verbindet Ihre IDE mit der verwalteten Hostinger-Infrastruktur und ermöglicht schnelle, codebasierte Bereitstellungen – direkt aus Ihrem Editor oder über GitHub für Versionskontrolle und Teamzusammenarbeit.
Starten Sie Node.js Webanwendungs-Hosting sowie PHP- oder WordPress-Projekte, ohne Ihren Programmierfluss zu verlassen.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Lokal bereitstellen. Global verfügbar.
Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
Ein Monatspreis, keine Zusatzkosten
Cloud Startup
Optimiert für Unternehmen und E-Commerce Websites
Ressourcen
+ Monate GRATIS
Für eine Laufzeit von 48 Monaten. € 23.99/Monat, wenn Sie verlängern
Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.