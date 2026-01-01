Hytale Server-Hosting
Erwecken Sie Ihre Welt zum Leben
Ihre Welt, Ihre Regeln
Zuverlässiges Hytale Server-Hosting für Multiplayer-Abenteuer
Individuelles Gameplay
Vollständiger Root-Zugriff bietet Ihnen völlige Kontrolle über Ihren Hytale-Server. Passen Sie die Welteinstellungen an, verwalten Sie Spieler und bereiten Sie sich auf zukünftige Modifikationen und Servererweiterungen vor, während sich das Spiel weiterentwickelt.
Optimale Leistung
Ihr Hytale-Server läuft auf leistungsstarken AMD-Prozessoren mit NVMe-Speicher, was ein reibungsloses Spielerlebnis auch bei intensiven Erkundungs- und Mehrspieler-Sessions gewährleistet.
Skalierbare Ressourcen
Upgraden Sie Ihre VPS-Ressourcen unkompliziert, je mehr Ihre Hytale-Welt wächst. Fügen Sie zusätzliche RAM oder CPU-Leistung hinzu, wann immer Sie mehr Spieler oder größere Welten unterstützen müssen.
Empfohlener Serverstandort:
Hytale-Server in der Nähe Ihrer Spieler hosten
Wählen Sie aus mehreren Rechenzentrumsstandorten in Europa, Nordamerika, Asien und Südamerika, um die Latenz zu reduzieren und das Multiplayer-Erlebnis zu verbessern.Die Wahl eines Serverstandorts in der Nähe Ihrer Spielerbasis trägt zu schnelleren Verbindungen, einem flüssigeren Spielablauf und reaktionsschnelleren Interaktionen in der Spielwelt bei.
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
Einfache Serververwaltung
Hytale-Serververwaltung über ein intuitives Game Panel: Starten, stoppen, aktualisieren und überwachen Sie Ihren Server, ohne die Kommandozeile zu verwenden.
Sichere Hosting-Umgebung
Ihr VPS ist isoliert und geschützt. Somit bietet Ihr Hytale-Server eine stabile und sichere Umgebung für langfristiges Gameplay und Community-Hosting.
Einfache Upgrades und Aktualisierungen
Da Hytale sich ständig weiterentwickelt, können Sie Ihren Server schnell aktualisieren oder Ihre Ressourcen skalieren und sind für neue Inhalte und Funktionen bereit.