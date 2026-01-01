Jusqu'à 71 % de réduction sur l'

hébergement VPS

Un VPS conçu pour offrir performances et stabilité

Processeurs AMD EPYC Stockage SSD NVMe Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Un VPS conçu pour offrir performances et stabilité

Choisissez votre plan d'hébergement VPS

-60 %
KVM 1
MAD  41.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 76.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-66 %
KVM 2
MAD  56.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 103.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-71 %
KVM 4
MAD  77.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 206.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-70 %
KVM 8
MAD  155.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 414.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Hébergement VPS sécurisé, rapide et fiable

Stockage SSD NVMe et processeurs AMD EPYC
Tous nos VPS sont équipés des meilleures technologies pour gérer le trafic élevé et les projets gourmands en données.

Réseau de 1 Gb/s
Notre infrastructure connectée via fibre optique offre une vitesse réseau de 1 Gb/s pour les clients VPS, garantissant ainsi un meilleur temps de disponibilité et des vitesses de chargement plus rapides. Nos plans VPS sont donc parfaitement adaptés aux jeux, au streaming et à tout autre besoin nécessitant des performances optimales.

API Hostinger
Automatisez les déploiements, gérez l'infrastructure et intégrez l'IA. Consultez la documentation pour plus d'informations.

Sauvegardes hebdomadaires et snapshot gratuits
Protégez vos données automatiquement et utilisez les snapshots manuels pour revenir en arrière si un problème survient.

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Équipé pour tous vos projets

Quels que soient vos projets de création ou de test, notre hébergement VPS abordable et nos nombreuses options de personnalisation s'adaptent à vos besoins.

Applications IA et LLM

Créez des chatbots, des systèmes de reconnaissance d'images et des applications propulsées par l'IA pour une personnalisation illimitée et un accès root complet.

Applications web

Créez et testez vos propres applications web dans un environnement de développement solide, sur un serveur virtuel évolutif.

Applications open-source

Déployez et exécutez des outils open-source en toute fluidité, y compris des applications comme Grafana, n8n, WordPress, Docker, et bien d'autres.

Sites web ou e-commerce à fort trafic

Bénéficiez de performances fiables, de temps de chargement rapides et de la capacité à gérer les pics de trafic sans plantage.
Applications IA et LLM

Approuvé par plus de 4 millions d'utilisateurs. Recommandé par les leaders du secteur

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

cybernews.com
cybernews.com

Le VPS Hostinger est mon choix n°1 pour l'Europe, surtout pour ceux qui recherchent des temps de réponse rapides et des performances impeccables.

zdnet.com
zdnet.com

Le control panel est simple, donc même si vous n'êtes pas un(e) expert(e) en technologie, vous trouverez la gestion de votre serveur facile.

cnet.com
cnet.com

Hostinger propose un hébergement VPS non managé : des outils de création de site et de gestion de serveur faciles à utiliser, ainsi que d'excellentes performances et une sécurité de premier ordre.

hostadvice.com
hostadvice.com

Le CPU est rapide et réactif, la mémoire gère les transferts de données volumineux sans problème, et la vitesse du réseau est plus que suffisante pour la plupart des projets professionnels ou personnels.

thishosting.rock
thishosting.rock

L'hébergement VPS de Hostinger est un excellent choix pour les utilisateurs qui cherchent une solution à la fois fiable et économique. Il offre d'excellentes performances, un accès root complet et une évolutivité à un prix abordable.

mamboserver.com
mamboserver.com

L'offre VPS de Hostinger est un excellent mélange de prix abordable, de performance et de flexibilité, idéal pour ceux qui ont besoin de plus de puissance que l'hébergement mutualisé.

Gérez votre VPS avec l'IA

Kodee, votre agent VPS propulsé par l'IA, est là pour vous aider avec tous vos besoins de gestion de serveur. Propulsé par le Model Context Protocol (MCP), Kodee est prêt à répondre instantanément à vos requêtes liées au VPS et à exécuter des commandes via le chat.
Surveillez la santé de votre serveur

Surveillez les performances de votre VPS. Obtenez les détails sur l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque pour anticiper les problèmes.

Gérez la sécurité

Configurez et mettez à jour les règles de pare-feu, les clés SSH et les DNS inversés pour garder votre serveur sécurisé, accessible et géré en toute sécurité.

Gérez les sauvegardes et les snapshots

Créez des sauvegardes et des snapshots pour protéger vos données et restaurez votre VPS directement depuis la discussion.

Richard Neville Fondateur

L'interface est très claire et les instructions sont simples à comprendre. Le serveur est toujours stable et je peux faire tout ce que je souhaite.

Lire l'histoire complète

Richard Neville

Fondateur | bookwise.io

La gestion de VPS simplifiée

Pare-feu géré

La gestion de pare-feu intégrée protège votre environnement VPS des attaques et du trafic malveillant.

Protection contre les attaques DDoS

Le filtrage DDoS Wanguard prévient le trafic nuisible et maintient une expérience utilisateur sans latence.

Serveur MCP avec API Hostinger

Intégrez l'API de Hostinger avec des outils d'IA via le MCP pour un contrôle et un accès aux données en temps réel.

Terminal de navigateur

Accédez à votre VPS en tant que root en un clic et exécutez des commandes avec notre terminal de navigateur.

Gestionnaire Docker Compose

Gérez facilement les projets Docker Compose avec un contrôle visuel ou de simples requêtes IA.

Accès root complet

Personnalisez et gérez votre environnement VPS avec un contrôle administratif illimité.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

FAQ sur les VPS (serveur privé virtuel)

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur nos plans VPS.

Qu'est-ce qu'un VPS et à quoi sert-il ?

Qu'est-ce que KVM ? Quels sont ses avantages ?

Pourquoi choisir un hébergement VPS ? Quand faut-il passer à un VPS ?

Les serveurs privés virtuels basés sur KVM sont-ils sécurisés ?

Puis-je installer des logiciels personnalisés sur mon serveur virtuel ?

Combien coûte l'hébergement de serveurs virtuels ? Comment choisir le plan VPS adapté à mes besoins ?

Quelles sont les limites de CPU, RAM, inodes et disque des plans Hostinger ?

Quelles sont les étapes pour débuter avec l'hébergement VPS sur votre plateforme ?

Quels systèmes d'exploitation sont compatibles avec l'hébergement VPS de Hostinger ?

Bénéficierai-je d'une assistance pour mon hébergement VPS ?

Quelle est la différence entre l'hébergement VPS et l'hébergement Cloud ?

Le VPS de Hostinger a-t-il une API publique ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

