hébergement VPS

Un serveur privé virtuel (VPS) est une solution d'hébergement qui fournit un environnement isolé avec ses propres logiciels, configurations, données et ressources (CPU, mémoire vive, stockage et bande passante).

Contrairement à un serveur dédié, un VPS fonctionne comme une machine virtuelle exécutée sur un serveur physique via une technologie de virtualisation. Il offre les avantages d'un hébergement web classique, tout en proposant un accès root complet et un niveau d'isolation nettement supérieur, pour plus de flexibilité et de fiabilité.

Le VPS est l'idéal pour les professionnels du web à la recherche d'une solution performante sans la complexité de la gestion d'un serveur physique. Il peut répondre à de nombreux cas d'usage, notamment :

Hébergement d'applications. Utilisez un control panel, des conteneurs ou des frameworks pour héberger des bases de données, des outils d'analyse, des CRM, etc.

Lancez un serveur multijoueur privé pour des jeux en ligne comme Minecraft ou Counter-Strike. Automatisation des flux de travail. Utilisez n8n pour connecter des applications et créer des flux de travail personnalisés pour le traitement automatique des données, le tout depuis un tableau de bord centralisé.

Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur les serveurs privés virtuels.