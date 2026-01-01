Jusqu'à 66 % de réduction

sur l'hébergement pour agences

Hébergement professionnel conçu pour les agences

Isolation complète des sites pour plus de sécurité Un partage d'accès par site pour une collaboration efficace Sites jusqu'à 40 % plus rapides
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement professionnel conçu pour les agences
+1 million
Développeurs et agences qui nous font confiance
+10 millions
Sites Hostinger
+150
Pays où nous opérons
+20
Années d'expérience
+1 million
Développeurs et agences qui nous font confiance
+10 millions
Sites Hostinger
+150
Pays où nous opérons
+20
Années d'expérience

Hébergement pour agences tout-en-un

Performances exceptionnelles
Performances exceptionnelles

Notre serveur web est optimisé pour accélérer la vitesse de vos sites jusqu'à 40 %, sans extensions supplémentaires ni configuration complexe.

Mise en cache intégrée
OPcache
Minification du code
Optimisation automatique des images
Accès collaborateur
Accès collaborateur

Accordez à l'un de vos clients ou collègues l'accès à un site spécifique pour une collaboration simple et sécurisée.

Évolution facile
Évolution facile

Avec l'hébergement pour agences, gérez jusqu'à 300 sites avec un seul plan et réduisez vos dépenses.

Isolation des sites
Isolation des sites

Chaque site fonctionne dans son propre environnement, garantissant des performances optimales et éliminant les risques de sécurité entre sites.

Garantie de disponibilité de 99,9 %

Notre infrastructure mondiale et notre CDN offrent des performances rapides et fiables 24 h/24, 7 j/7. Et grâce à nos data centers répartis dans le monde entier, profitez d'une continuité de service optimale.
Garantie de disponibilité de 99,9 %

Gérez vos sites clients sans effort

Un tableau de bord pour tous vos sites

Un tableau de bord pour tous vos sites

Gardez le contrôle total et profitez d'une visibilité claire sur chaque site client depuis un tableau de bord unique et moderne. Son interface épurée et intuitive, associée à une navigation fluide, facilite la gestion des mises à jour, des réglages et des déploiements.

Environnements de staging sans risque

Collaboration simplifiée

Migrations illimitées gratuites

Clonage de site en 1 clic

Sauvegardes automatiques quotidiennes

Hébergement web conçu pour les professionnels

Lancez-vous en toute confiance. Notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous assure une utilisation sans risque.

Agency Startup

Optimisé pour les entreprises et les sites d'e-commerce.

Startup
Professional
Growth

Ressources

6 cœurs de CPU
12 Go de RAM
300 Go de stockage NVMe
4 000 000 inodes (fichiers et répertoires)
100 sites web
10 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
MAD 517.99ÉCONOMISEZ 66 %
MAD  175.99 /mois

+ 1 mois offert

Abonnement de 12 mois. Vous paierez 362.99 MAD/mois au moment du renouvellement.

Support expert prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
Isolation complète du site web
Inédit
Partage d'accès par site
Inédit
CDN illimité
GRATUIT
Certificats SSL illimités
GRATUIT
Adresse IP dédiée
Hébergement infogéré pour WordPress et WooCommerce
Sauvegardes quotidiennes
Applications PHP/HTML personnalisées
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Chaque plan inclut tous les outils de développement dont vous avez besoin

SSH et WP-CLI pour gérer les sites plus rapidement
Gestion des comptes SFTP pour un accès d'équipe sécurisé
Gestion des versions PHP pour de meilleures performances
Environnements de staging gratuits et sécurisés
Clonage de site en 1 clic
Gestionnaire de redirections pour préserver le SEO
Tâches Cron pour automatiser vos processus
Scanner de logiciels malveillants gratuit
Nombre illimité de collaborateurs
SSH et WP-CLI pour gérer les sites plus rapidement
Gestion des comptes SFTP pour un accès d'équipe sécurisé
Gestion des versions PHP pour de meilleures performances
Environnements de staging gratuits et sécurisés
Clonage de site en 1 clic
Gestionnaire de redirections pour préserver le SEO
Tâches Cron pour automatiser vos processus
Scanner de logiciels malveillants gratuit
Nombre illimité de collaborateurs

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Comparer tous les plans

Hébergez tous vos projets au même endroit

Applications en vibe coding

Applications en vibe coding

Hébergez vos applications front-end rapidement, facilement et en toute sécurité.

Créateur de sites internet de Hostinger

Créateur de sites internet de Hostinger

Créez des sites rapidement grâce à une interface intuitive en glisser-déposer.

WordPress

WordPress

Gérez des sites puissants et flexibles avec un accès complet aux thèmes, extensions et personnalisations.

PHP/HTML personnalisé

PHP/HTML personnalisé

Déployez facilement vos projets personnalisés (Laravel, Prestashop ou tout autre projet basé sur PHP).

Dino Valdez Co-fondateur de RSNL Creative

J'apprécie vraiment l'interface utilisateur. Je peux créer un projet pour un client et le lancer en 30 minutes.

Lire l'histoire complète

Dino Valdez

Co-fondateur de RSNL Creative | rsnlcreative.com

Mohamed Yaseen Sattar Graphiste et web designer

Les spécialistes Hostinger ont toujours été là pour m'aider dès que j'avais du mal à migrer les noms de domaine de mes clients ou à accéder au backend de mon site.

Lire l'histoire complète

Mohamed Yaseen Sattar

Graphiste et web designer | designbymys.com

Jake Sinclair Designer de marque

Chez Hostinger, l'incroyable expérience client et la facilité de la migration depuis mon ancien hébergeur m'ont impressionné,

Lire l'histoire complète

Jake Sinclair

Designer de marque | jakesinclair.ca

Support expert prioritaire pour les professionnels

Réponse immédiate (moins de 30 secondes)
Service disponible 24 h/24, 7 j/7
Spécialistes maîtrisant plus de 8 langues pour une communication facile
Support expert prioritaire pour les professionnels
Vous souhaitez découvrir les prochains services pour agences ?
Consultez notre feuille de route !

FAQ sur l'hébergement web professionnel

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'hébergement web pour agences.

Qu'est-ce que l'hébergement web pour agences ?

Puis-je partager l'accès à un site spécifique hébergé sur mon plan d'hébergement pour agences ?

Combien puis-je gagner grâce au programme de parrainage ?

Combien de clients puis-je gérer avec Hostinger ?

Comment puis-je avoir accès aux sites de mes clients ?

Quel type d'accès aurai-je ?

Combien coûte l'adhésion au programme de parrainage ?

Quel type de support proposez-vous ?

Puis-je migrer des sites web existants vers Hostinger ?

L'expérience pensée pour les pros, sans engagement

Essayez l'hébergement pour agences sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

L'expérience pensée pour les pros, sans engagement

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.