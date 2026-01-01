Agentur Hosting
Blitzschnelle Leistung
Unser Webserver ist optimiert, um die Website-Geschwindigkeit um bis zu 40 % zu erhöhen – ganz ohne zusätzliche Plugins oder komplexe Einrichtung.
Zugriff für Mitwirkende
Zugriff auf eine bestimmte Website mit Kunden oder Kollegen teilen – für eine sichere und reibungslose Zusammenarbeit.
Einfach skalierbar
Mehrere Hosting-Pläne sind nicht nötig – mit Agentur Hosting können Sie bis zu 300 Websites in einem einzigen Plan betreiben.
Website-Isolation
Jede Website läuft in ihrer eigenen Umgebung – für optimale Leistung und ohne Sicherheitsrisiken zwischen verschiedenen Websites.
Mehrere Kundenwebsites mühelos verwalten
Ein Dashboard für alle Websites
Risikofreie Staging-Umgebungen
Zusammenarbeit leicht gemacht
Kostenlose, unbegrenzte Umzüge
1-Klick-Website-Klonen
Tägliche automatische Backups
Webhosting für Profis entwickelt
Agentur-Startup
Optimiert für Unternehmens- und E-Commerce-Websites
Ressourcen
Für eine Laufzeit von 12 Monaten. € 49/Monat, wenn Sie verlängern
Jeder Plan enthält alle Entwickler-Tools, die Sie brauchen
Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.
Alle Ihre Projekte an einem Ort hosten
Vibe Coding-Anwendungen
Hosten Sie Ihre Frontend-Apps schnell, zuverlässig und einfach.
Hostinger Website-Baukasten
Erstellen Sie Websites schnell mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche.
WordPress
Betreiben Sie leistungsstarke, flexible Websites mit vollem Zugriff auf Themes, Plugins und Anpassungsmöglichkeiten.
Benutzerdefiniertes PHP/HTML
Stellen Sie vollständig individuell programmierte Projekte (Laravel, Prestashop oder andere PHP-basierte Projekte) mühelos bereit.
Die Benutzeroberfläche gefällt mir sehr gut. Ich kann ein Kundenprojekt einrichten, und das in in 30 Minuten.
Die Spezialisten von Hostinger halfen mir immer sofort, wenn ich Probleme mit dem Umzug von Kunden-Domains oder dem Zugang zum Backend meiner Website hatte.
Hostinger beeindruckte mich mit der tollen Kundenerfahrung. Endlich muss ich mich nicht mehr um technische Herausforderungen kümmern, sondern kann mich voll und ganz den kreativen Aspekten meiner Arbeit widmen.