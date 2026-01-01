Bis zu 67 % Rabatt auf

Agentur Hosting

Professionelles Hosting für Agenturen entwickelt

Vollständige Website-Isolation für maximalen Schutz
Zugriffsfreigabe pro Website für eine reibungslose Zusammenarbeit
Bis zu 40 % höhere Website-Geschwindigkeit
Professionelles Hosting für Agenturen entwickelt
Empfohlen von WordPress.org
All-in-One Agentur Hosting

Blitzschnelle Leistung
Unser Webserver ist optimiert, um die Website-Geschwindigkeit um bis zu 40 % zu erhöhen – ganz ohne zusätzliche Plugins oder komplexe Einrichtung.

Integriertes Caching
OPcache
Code-Minifizierung
Automatische Bildoptimierung
Zugriff für Mitwirkende
Zugriff auf eine bestimmte Website mit Kunden oder Kollegen teilen – für eine sichere und reibungslose Zusammenarbeit.

Einfach skalierbar
Mehrere Hosting-Pläne sind nicht nötig – mit Agentur Hosting können Sie bis zu 300 Websites in einem einzigen Plan betreiben.

Website-Isolation
Jede Website läuft in ihrer eigenen Umgebung – für optimale Leistung und ohne Sicherheitsrisiken zwischen verschiedenen Websites.

99,9 % Uptime-Garantie

Unsere globale Infrastruktur und CDN gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Leistung rund um die Uhr. Mit weltweiten Rechenzentren werden Ausfallzeiten praktisch ausgeschlossen.
Mehrere Kundenwebsites mühelos verwalten

Ein Dashboard für alle Websites

Behalten Sie die vollständige Kontrolle und Übersicht über jede Kundenwebsite – alles in einem einzigen, modernen Dashboard. Die klare, intuitive Oberfläche und die nahtlose Navigation machen das Verwalten von Updates, Einstellungen und Bereitstellungen einfach.

Risikofreie Staging-Umgebungen

Zusammenarbeit leicht gemacht

Kostenlose, unbegrenzte Umzüge

1-Klick-Website-Klonen

Tägliche automatische Backups

Webhosting für Profis entwickelt

Starten Sie völlig unbesorgt. Dank unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie gehen Sie kein Risiko ein.

Agentur-Startup

Optimiert für Unternehmens- und E-Commerce-Websites

Startup
Professional
Growth

Ressourcen

6 CPU-Kerne
12 GB RAM
300 GB NVMe Speicher
4 000 000 Inodes (Dateien und Verzeichnisse)
100 Websites
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
69,99 €67 % SPAREN
23,00  € /Mon.

Für eine Laufzeit von 12 Monaten. € 49/Monat, wenn Sie verlängern

24/7 Prioritätssupport durch Experten
Vollständige Website-Isolierung
Zugriffsfreigabe pro Website
Unbegrenztes CDN
Unbegrenztes SSL
Dedizierte IP-Adresse
Managed Hosting für WordPress und WooCommerce
Tägliche Backups
Benutzerdefinierte PHP/HTML-Anwendungen
Jeder Plan enthält alle Entwickler-Tools, die Sie brauchen

SSH und WP-CLI für schnellere Website-Verwaltung
SFTP-Kontoverwaltung für sicheren Teamzugriff
PHP-Versionsverwaltung bietet eine bessere Leistung
Kostenlose, sichere Staging-Umgebungen
Website-Klonen mit einem Klick
Der Redirects-Manager erhält Ihr SEO
Cron-Jobs automatisieren Aufgaben
Kostenloser Malware-Scan
Unbegrenzt viele Mitwirkende
Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Alle Ihre Projekte an einem Ort hosten

Vibe Coding-Anwendungen

Hosten Sie Ihre Frontend-Apps schnell, zuverlässig und einfach.

Hostinger Website-Baukasten

Erstellen Sie Websites schnell mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche.

WordPress

Betreiben Sie leistungsstarke, flexible Websites mit vollem Zugriff auf Themes, Plugins und Anpassungsmöglichkeiten.

Benutzerdefiniertes PHP/HTML

Stellen Sie vollständig individuell programmierte Projekte (Laravel, Prestashop oder andere PHP-basierte Projekte) mühelos bereit.

Dino Valdez Mitbegründer von RSNL Creative

Die Benutzeroberfläche gefällt mir sehr gut. Ich kann ein Kundenprojekt einrichten, und das in in 30 Minuten.

Dino Valdez

Mitbegründer von RSNL Creative | rsnlcreative.com

Mohamed Yaseen Sattar Grafik- und Webdesigner

Die Spezialisten von Hostinger halfen mir immer sofort, wenn ich Probleme mit dem Umzug von Kunden-Domains oder dem Zugang zum Backend meiner Website hatte.

Mohamed Yaseen Sattar

Grafik- und Webdesigner | designbymys.com

Jake Sinclair Markendesigner

Hostinger beeindruckte mich mit der tollen Kundenerfahrung. Endlich muss ich mich nicht mehr um technische Herausforderungen kümmern, sondern kann mich voll und ganz den kreativen Aspekten meiner Arbeit widmen.

Jake Sinclair

Markendesigner | jakesinclair.ca

Priorisierter Experten-Support für Profis

Sofortige Antwort (unter 30 Sekunden)
Rund um die Uhr für Sie da
Experten, die über 8 Sprachen fließend sprechen, bieten eine reibungslose Kommunikation
Business Webhosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Pro Hosting

Was ist Business Hosting?

Kann ich den Zugang zu einer bestimmten Website, die mit meinem Agentur-Plan gehostet wird, freigeben?

Wie viel kann ich mit dem Empfehlungsprogramm verdienen?

Wie viele Kunden kann ich mit Hostinger verwalten?

Wie erhalte ich Zugriff auf die Websites meiner Kunden?

Welche Art von Zugriff werde ich haben?

Wie viel kostet es, am Empfehlungsprogramm teilzunehmen?

Welche Art von Unterstützung kann ich erwarten?

Kann ich bestehende Websites zu Hostinger übertragen?

Risikofrei testen. 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

