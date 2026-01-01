Ein Dashboard für alle Websites Behalten Sie die vollständige Kontrolle und Übersicht über jede Kundenwebsite – alles in einem einzigen, modernen Dashboard. Die klare, intuitive Oberfläche und die nahtlose Navigation machen das Verwalten von Updates, Einstellungen und Bereitstellungen einfach.

Risikofreie Staging-Umgebungen Jede Website verfügt über eine eigene Staging-Umgebung, die vollständig von der Live-Website getrennt ist. Testen Sie Updates, Themes oder Plugins ohne Risiko und übertragen Sie die Änderungen mit wenigen Klicks in die Produktion.

Zusammenarbeit leicht gemacht Geben Sie Ihren Kunden oder Teammitgliedern ganz einfach Zugriff – entweder auf Ihr gesamtes Konto oder auf einzelne Websites. Mitarbeitende können sicher an Projekten arbeiten, mit individuell angepassten Berechtigungen für jeden Nutzer, wodurch Risiken minimiert werden. Verwalten Sie Zugriffe nahtlos und halten Sie Ihre Arbeitsabläufe sicher und organisiert.

Kostenlose, unbegrenzte Umzüge Reichen Sie einfach einen Umzugsantrag ein – unser Team kümmert sich um alles andere. Die meisten Websites werden in etwa 20 Minuten an ihren neuen Standort übertragen. Sie können beliebig viele Websites umziehen.

1-Klick-Website-Klonen Duplizieren Sie schnell jede vorhandene Website – so starten Sie neue Projekte im Handumdrehen. Klonen Sie Ihre Websites mühelos und sparen Sie Stunden bei der Einrichtung. Noch nie ging es schneller, Ihre Projekte zum Laufen zu bringen.