Wir machen den Domainumzug einfach
.com ab
Geben Sie die Domain ein, die Sie auf Hostinger übertragen möchten
Domain übertragen in 4 einfachen Schritten:
Zu übertragenden Domainnamen eingebenGeben Sie einfach Ihren Domainnamen ein und klicken Sie auf Übertragen.
Domain für Umzug vorbereitenSchalten Sie die zu übertragende Domain bei Ihrem derzeitigen Registrar frei.
Mit dem Kauf fortfahrenGeben Sie den EPP-Code oder den Autorisierungscode für den Domainumzug ein und bestätigen Sie die Übertragung.
Domain-Übertragung via E-Mail bestätigenSie erhalten ein Bestätigungsschreiben von Ihrer Domainregistrierungsstelle.
Warum Domains zu Hostinger umziehen?
Keine Zeitverluste
Die meisten Domainübertragungen beinhalten eine Verlängerung um 1 Jahr über das aktuelle Ablaufdatum Ihrer Domain hinaus.
Einfache Verwaltung
Hostinger bietet eine Vielzahl von Tools an einem Ort, um die Anforderungen fortgeschrittener Benutzer und Website-Entwickler zu erfüllen.
Gratis Privatsphäre-Schutz
Der kostenlose WHOIS-Datenschutz ist bei jeder berechtigten Domainregistrierung enthalten.
Unsere Umzugspreise finden Sie hier
Verlängerungs-Preis 16,99 € /Jahr
Verlängerungs-Preis 10,99 € /Jahr
Verlängerungs-Preis 8,99 € /Jahr
Verlängerungs-Preis 13,99 € /Jahr
Verlängerungs-Preis 8,99 € /Jahr
Verlängerungs-Preis 15,99 € /Jahr
Verlängerungs-Preis 9,99 € /Jahr
Verlängerungs-Preis 9,99 € /Jahr
Verlängerungs-Preis 12,99 € /Jahr
Verlängerungs-Preis 6,49 € /Jahr