E-Mail-Marketing mit KI schneller starten
KI E-Mail-Ersteller
Fangen Sie nie wieder bei Null an. Geben Sie Ihre Idee ein und Sie erhalten in Sekunden eine professionelle E-Mail – mit voller Kontrolle über die Bearbeitung.
KI-gestützte Segmentierung
Beschreiben Sie der KI, welche Kontakte Sie erreichen möchten, und erhalten Sie eine fertige Gruppe, basierend auf ihren Daten und Aktivitäten.
Intelligente Betreffvorschläge
Steigern Sie Öffnungsraten mit KI-generierten Betreffzeilen, die Ihren E-Mail-Inhalt widerspiegeln und sofort Aufmerksamkeit wecken.
Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.
Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter versenden und einen privaten Club für Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.
Tolle KI-E-Mails mit einer einzigen Eingabeaufforderung
Alle Ihre Kontakte an einem Ort
Kontakte aus Website-Baukasten synchronisieren
Kontakte mit WordPress-Plugin einbinden
E-Mail-Marketing ohne Komplexität
Ein-Klick-Domainverbindung
Sie haben bereits eine Domain bei Hostinger? Mit nur einem Klick sind Sie verbunden.
Willkommens-E-Mails
Gewinnen Sie neue Kontakte sofort mit einer gebrauchsfertigen Willkommens-Automatisierungs-Vorlage, die von Anfang an Vertrauen schafft.
Immer markenkonform
Legen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Unternehmensinformationen einmalig fest. Ab sofort werden sie automatisch auf alle E-Mails angewendet.
E-Mail-Planung
Planen Sie Ihre Kampagnen im Voraus und senden Sie E-Mails genau dann, wenn es darauf ankommt – bei Produktneuheiten, Ankündigungen oder zeitkritischen Angeboten.
Einfache E-Mail-Automatisierungen
Wählen Sie eine vorgefertigte E-Mail-Automationsvorlage, um eine Drip-Kampagne zu starten oder Follow-ups zu versenden – ganz ohne manuellen Aufwand.