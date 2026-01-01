Auf einem VPS erhalten Sie in der Regel vollen Root-Zugriff, so dass Sie OpenClaw genau nach Ihren Wünschen konfigurieren können: Systemlimits anpassen, zusätzliche Tools oder CLIs installieren und Umgebungsvariablen sowie Geheimnisse verwalten. Sie können auswählen, welche Chatkanäle aktiviert werden sollen, welche LLM-Anbieter (z. B. Claude, GPT, Gemini, lokale Modelle) verbunden werden sollen und wie viel Dateisystem- oder Shell-Zugriff erlaubt werden soll. Darüber hinaus lassen sich Skills und Plugins selbst verwalten, deren Code überprüfen und gegebenenfalls eigene Sicherheitsregeln wie Firewalls, Zulassungslisten oder Sandboxing einrichten.