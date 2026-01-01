Bis zu 67 % Rabatt auf

OpenClaw Hosting

Ihr Leben mit OpenClaw Hosting automatisieren

Einrichtung mit einem Klick
KI-Guthaben vorkonfiguriert
2x KI-Credits-Bonus
Datenschutz und Datensouveränität
4,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
openclaw

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64 % Rabatt
KVM 1
4,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
6,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
9,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
19,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
64 % Rabatt
KVM 1
4,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
6,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
9,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
19,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Zuverlässige Infrastruktur für wachsende Projekte

OpenClaw ist eine Anwendung, die Teams bei der Ausführung und Verwaltung ihrer Workloads in einer strukturierten Umgebung unterstützt. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, von kleinen Apps bis hin zu komplexen, mehrkomponentigen Projekten, die eine organisierte Steuerung erfordern.

Das Hosting von OpenClaw auf einem VPS ermöglicht Ihnen die nötige Kontrolle, um Ressourcen und Konfigurationen individuell an jedes Projekt anzupassen. Diese Einrichtung gewährleistet zudem eine gleichbleibende Leistung und reibungslose Skalierung bei wachsendem Arbeitsaufkommen.
openclaw

Mit OpenClaw VPS-Hosting autonome KI-Workflows betreiben

Hosten Sie OpenClaw auf dedizierten VPS-Ressourcen, um Ihren ständig verfügbaren Assistenten reaktionsschnell, privat und sicher zu halten. Währenddessen führt er Automatisierungen aus, verwaltet Chat-Integrationen und erledigt Systemaufgaben in großem Umfang.

Verbesserte Sicherheit

Erkennen Sie schädliche Dateien mit einem Malware-Scanner. Schützen Sie Ihren Server mit DDoS-Schutz und einer integrierten Firewall. Kontrollieren Sie die Erreichbarkeit Ihrer Website mit einer dedizierten IP-Adresse.

openclaw

Erstklassige Leistung

Ihr Server läuft auf AMD EPYC-Prozessoren und einem NVMe-SSD-Speicher und bietet Ihnen eine Infrastruktur mit 300 Mbit/s, die Ihren Anforderungen gerecht wird. Sollten Sie mehr VPS-Ressourcen benötigen, können Sie jederzeit upgraden.

openclaw

Volle Kontrolle mit einem Ausweg

Konfigurieren Sie Ihr Mevn Hosting mit vollem Root-Zugriff nach Wunsch. Erstellen Sie vor größeren Änderungen einen manuellen Snapshot gratis und stellen Sie Daten aus dem neuesten automatischen Backup kostenlos wieder her.

openclaw

Verbesserte Sicherheit

Erkennen Sie schädliche Dateien mit einem Malware-Scanner. Schützen Sie Ihren Server mit DDoS-Schutz und einer integrierten Firewall. Kontrollieren Sie die Erreichbarkeit Ihrer Website mit einer dedizierten IP-Adresse.

openclaw

Erstklassige Leistung

Ihr Server läuft auf AMD EPYC-Prozessoren und einem NVMe-SSD-Speicher und bietet Ihnen eine Infrastruktur mit 300 Mbit/s, die Ihren Anforderungen gerecht wird. Sollten Sie mehr VPS-Ressourcen benötigen, können Sie jederzeit upgraden.

openclaw

Volle Kontrolle mit einem Ausweg

Konfigurieren Sie Ihr Mevn Hosting mit vollem Root-Zugriff nach Wunsch. Erstellen Sie vor größeren Änderungen einen manuellen Snapshot gratis und stellen Sie Daten aus dem neuesten automatischen Backup kostenlos wieder her.

openclaw

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal entwickeln. Global erreichen.

Beschleunigen Sie die Ladezeiten, indem Sie einen Serverstandort wählen, der so nah wie möglich bei Ihrer Zielgruppe liegt. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.

Image

OpenClaw Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Mit Kodee intelligenter arbeiten

Kodee – Ihr freundlicher KI-Assistent – hilft Ihnen bei allen Fragen rund um VPS.

Der KI-Agent ist permanent aktiv, ohne zusätzliche Kosten verfügbar und unterstützt Sie bei allen VPS-Verwaltungsaufgaben. Ob Fehlerbehebung, Firewall-Update oder Datenverwaltung – der KI-Agent vereinfacht den Prozess und spart Ihnen Zeit, indem er einfache Eingabeaufforderungen in zuverlässige Serveroperationen umwandelt.
openclaw

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Was ist OpenClaw und wofür kann ich es auf einem VPS verwenden?

Was ist OpenClaw und wofür kann ich es auf einem VPS verwenden?

Warum sollte ich OpenClaw auf einem VPS anstatt auf meinem eigenen Computer ausführen?

Wie viel Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten habe ich, wenn ich OpenClaw auf einem VPS hoste?

Wie wirkt sich ein VPS auf Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von OpenClaw aus?

Für wen ist OpenClaw VPS Hosting am besten geeignet?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.