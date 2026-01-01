OpenClaw 호스팅을 최대

67% 할인 받으세요.

OpenClaw를 몇 초 만에 배포하세요

원클릭 설치
AI 크레딧 사전 구성됨
AI 크레딧 2배 보너스
데이터 개인정보 보호 및 주권
₩  7,349 /월
30일 내 환불 보장
오픈클로

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% 할인
KVM 1
₩  7,349 /월
2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
최고 인기
61% 할인
KVM 2
₩  10,289 /월
2 년간 ₩19,119/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
2 vCPU 코어
8GB RAM
100GB NVMe 디스크 용량
8TB 대역폭
67% 할인
KVM 4
₩  14,709 /월
2 년간 ₩36,779/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
4 vCPU 코어
16GB RAM
200GB NVMe 디스크 용량
16TB 대역폭
67% 할인
KVM 8
₩  29,419 /월
2 년간 ₩73,569/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
8 vCPU 코어
32GB RAM
400GB NVMe 디스크 용량
32TB 대역폭
64% 할인
KVM 1
₩  7,349 /월
2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
최고 인기
61% 할인
KVM 2
₩  10,289 /월
2 년간 ₩19,119/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
2 vCPU 코어
8GB RAM
100GB NVMe 디스크 용량
8TB 대역폭
67% 할인
KVM 4
₩  14,709 /월
2 년간 ₩36,779/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
4 vCPU 코어
16GB RAM
200GB NVMe 디스크 용량
16TB 대역폭
67% 할인
KVM 8
₩  29,419 /월
2 년간 ₩73,569/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
8 vCPU 코어
32GB RAM
400GB NVMe 디스크 용량
32TB 대역폭

각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
전 세계 데이터 센터
무료 주간 백업
방화벽 관리
1Gbps 네트워크 속도
공개 API
MCP 기반 AI 어시스턴트
1년 동안 .cloud 도메인 무료
AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
전 세계 데이터 센터
무료 주간 백업
방화벽 관리
1Gbps 네트워크 속도
공개 API
MCP 기반 AI 어시스턴트
1년 동안 .cloud 도메인 무료

모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

OpenClaw AI 자동화는 사전 구성되어 있습니다.

OpenClaw는 검증된 오픈 소스 AI로, 사용자의 개인 비서 역할을 합니다. WhatsApp, Telegram, Slack 등 즐겨 사용하는 다양한 메시징 앱에서 24시간 내내 채팅을 하고 여러 작업을 처리해 줍니다.

Hostinger VPS에 AI를 호스팅하면 강력하고 안전한 환경에서 완벽한 개인 정보 보호를 누릴 수 있습니다. 설치는 원클릭으로 간편하게 완료되며, AI 크레딧도 미리 구성되어 있어 바로 작업을 시작할 수 있습니다.
오픈클로

OpenClaw VPS 호스팅을 사용하여 자율 AI 워크플로우를 실행하세요.

항상 작동하는 비서처럼 OpenClaw를 개인 VPS에 호스팅하세요. OpenClaw는 안전하게 보호되면서 일상적인 워크플로를 자동화하고, 메시지를 관리하고, 할 일 목록을 처리해 줍니다.

원클릭 배포

복잡한 기술적인 어려움은 이제 그만. 사전 설치된 템플릿을 사용하여 몇 초 만에 나만의 AI 시스템을 구축하세요. 코딩이나 복잡한 서버 구성은 필요 없습니다. 클릭 한 번으로 바로 시작하세요.

오픈클로

사전 통합된 AI 크레딧

API 설정의 번거로움은 잊으세요. AI 크레딧이 자동으로 연동되어 바로 사용 가능합니다. 타사 계정이나 수동 키 설정 없이 즉시 자동화를 경험할 수 있습니다.

오픈클로

항상 안정적인 작동

AI 비서를 24시간 내내 가동하세요. 컴퓨터가 오프라인 상태일 때도 AI가 전용 VPS에서 활성화 상태를 유지하며 잠재 고객 관리 및 작업 처리를 진행합니다.

오픈클로

원클릭 배포

복잡한 기술적인 어려움은 이제 그만. 사전 설치된 템플릿을 사용하여 몇 초 만에 나만의 AI 시스템을 구축하세요. 코딩이나 복잡한 서버 구성은 필요 없습니다. 클릭 한 번으로 바로 시작하세요.

오픈클로

사전 통합된 AI 크레딧

API 설정의 번거로움은 잊으세요. AI 크레딧이 자동으로 연동되어 바로 사용 가능합니다. 타사 계정이나 수동 키 설정 없이 즉시 자동화를 경험할 수 있습니다.

오픈클로

항상 안정적인 작동

AI 비서를 24시간 내내 가동하세요. 컴퓨터가 오프라인 상태일 때도 AI가 전용 VPS에서 활성화 상태를 유지하며 잠재 고객 관리 및 작업 처리를 진행합니다.

오픈클로

권장 서버 위치:

확인 중...

지역 발전. 글로벌 진출

사용자 위치와 최대한 가까운 서버 위치를 선택하여 로딩 속도를 향상시키세요. 당사는 북미, 유럽, 아시아 및 남미 전역에 데이터 센터를 보유하고 있습니다.

Image

OpenClaw 호스팅은 믿고 사용할 수 있습니다.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족해요! 가동 시간이 항상 최고 수준이라서 사이트가 원활하게 운영되고 있어요. 도움이 필요할 때마다 Hostinger 기술 지원팀은 빠르고 전문적이며 진심으로 도움을 받을 수 있었습니다.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

호스팅어는 모든 게 순조롭고 좋아요. AI 채팅 봇과 사람 채팅까지, AI가 문제를 해결하지 못하더라도요. 아, 그리고 VPS는 정말 최고예요. 장단점이 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드려요! 🚀

Noel
Noel

드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 좋고, 사용자의 시간을 존중하는 훌륭한 포털입니다. 백업도 원활하고, 고객 지원도 훌륭하고, 믿을 수 있고, 탄탄한 느낌입니다.

Omkar
Omkar

셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.

Sylvain
Sylvain

Carla 님, Hostinger VPS에서 N8N 업그레이드를 도와주신 것에 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 박식하신 Carla 님, 다시 한번 감사드립니다.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS는 정말 최고예요. 항상 잘 작동하고, 항상 빠르고 안정적이에요. 다운되거나 충돌하는 일도 없고요.

Martin K
Martin K

회사 운영이 잘 되고 있고, 그 회사를 통해 제공하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 다양한 가격대의 상품을 제공하는 다른 곳들만큼 비싸지 않습니다.

Kodee로 더욱 효율적으로 일하세요

Kodee는 친절한 AI 비서로서 VPS 관련 질문에 답변해 드립니다.

AI 에이전트는 추가 비용 없이 항상 활성화되어 있으며 모든 VPS 관리 작업을 지원합니다. 오류 수정, 방화벽 업데이트 또는 데이터 관리 등 어떤 작업이든 AI 에이전트는 간단한 프롬프트를 안정적인 서버 운영으로 전환하여 프로세스를 간소화하고 시간을 절약해 줍니다.
오픈클로

30일 환불 보장

30일 환불 보장으로 부담 없이 사용해 보세요. 자세한 내용은 환불 정책을 참조하세요.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

OpenClaw는 무엇이며 VPS에서 어떻게 사용할 수 있나요?

OpenClaw는 무엇이며 VPS에서 어떻게 사용할 수 있나요?

내 컴퓨터 대신 VPS에서 OpenClaw를 실행해야 하는 이유는 무엇인가요?

VPS에 OpenClaw를 호스팅할 때 어느 정도의 제어 및 맞춤 설정 기능을 사용할 수 있나요?

VPS는 OpenClaw의 성능, 확장성 및 안정성에 어떤 영향을 미칩니까?

OpenClaw VPS 호스팅은 누구에게 가장 적합할까요?

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

당사의 웹사이트는 사이트의 원활한 작동과 사용자의 상호작용 데이터 수집, 그리고 마케팅 목적을 위해 필요한 쿠키를 사용합니다. 허용 시, 쿠키 정책에 명시된 대로 광고와 분석을 위한 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.