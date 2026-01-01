VPS에서는 일반적으로 루트 권한으로 완벽하게 액세스할 수 있으므로 OpenClaw를 원하는 대로 구성할 수 있습니다. 시스템 제한을 조정하고, 추가 도구나 CLI를 설치하고, 환경 변수와 비밀 키를 관리할 수 있습니다. 활성화할 채팅 채널, 연결할 LLM 제공업체(예: Claude, GPT, Gemini, 로컬 모델)를 선택하고, 허용할 파일 시스템 또는 셸 액세스 권한을 설정할 수 있습니다. 또한 스킬과 플러그인을 직접 관리하고, 코드를 검토하고, 방화벽, 허용 목록 또는 샌드박싱과 같은 보안 규칙을 필요에 따라 설정할 수 있습니다.