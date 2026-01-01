อย่าพลาดข้อเสนอสุดพิเศษในเวลาจำกัด!
สำรวจ
ส่วนลดสูงสุดถึง 72% สำหรับ

OpenClaw Hosting

ติดตั้ง OpenClaw ได้ในไม่กี่วินาที

ตั้งค่าเพียงคลิกเดียว
เครดิต AI ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
โบนัสเครดิต AI 2 เท่า
ความเป็นส่วนตัวและอธิปไตยของข้อมูล
฿  139.00 /เดือน
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
กรงเล็บเปิด

มุ่งหน้าไปด้วยข้อเสนอสุดคุ้มของเรา

ส่วนลด 60%
KVM 1
฿  349.00
฿  139.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿259.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 64%
KVM 2
฿  559.00
฿  199.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿349.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 72%
KVM 4
฿  909.00
฿  259.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿699.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 70%
KVM 8
฿  1,739.00
฿  519.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿1,389.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 60%
KVM 1
฿  349.00
฿  139.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿259.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 64%
KVM 2
฿  559.00
฿  199.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿349.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 72%
KVM 4
฿  909.00
฿  259.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿699.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 70%
KVM 8
฿  1,739.00
฿  519.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿1,389.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
สำรองข้อมูลรายสัปดาห์ฟรี
การจัดการไฟร์วอลล์
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ผู้ช่วย AI ขับเคลื่อนโดย MCP
โดเมน .cloud ฟรี 1 ปี
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
สำรองข้อมูลรายสัปดาห์ฟรี
การจัดการไฟร์วอลล์
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ผู้ช่วย AI ขับเคลื่อนโดย MCP
โดเมน .cloud ฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

ระบบอัตโนมัติ AI ของ OpenClaw ได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับคุณแล้ว

OpenClaw คือ AI แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อแชทและจัดการงานต่างๆ ให้คุณบนแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ รวมถึง WhatsApp, Telegram, Slack และแอปส่งข้อความอื่นๆ อีกมากมาย

การโฮสต์ AI บน VPS ของ Hostinger จะมอบพื้นที่ที่ทรงพลังและปลอดภัยสำหรับ AI ของคุณ พร้อมความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์แบบ ใช้งานง่ายมาก: ระบบติดตั้งแบบคลิกเดียวของเราจะจัดการการติดตั้งให้ และเครดิต AI ของคุณได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณจึงสามารถเริ่มทำงานได้ทันที
กรงเล็บเปิด

ใช้งาน OpenClaw VPS hosting เพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์ AI แบบอัตโนมัติ

ติดตั้ง OpenClaw บน VPS ส่วนตัว เพื่อให้คุณมีผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ระบบจะรักษาความปลอดภัยให้คุณ ในขณะที่มันจะช่วยทำให้ขั้นตอนการทำงานประจำวันของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ จัดการข้อความ และจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำให้คุณ

การติดตั้งเพียงคลิกเดียว

หมดปัญหาเรื่องเทคนิค เริ่มต้นใช้งาน AI ส่วนตัวของคุณได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเทมเพลตที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องเขียนโค้ดหรือตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อน เพียงแค่คลิกแล้วเริ่มได้เลย

กรงเล็บเปิด

เครดิต AI ที่ผสานรวมไว้ล่วงหน้า

ลืมความยุ่งยากในการใช้ API ไปได้เลย เครดิต AI ของคุณจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบุคคลที่สามหรือรหัสแบบกำหนดเอง เพียงแค่ระบบอัตโนมัติทำงานได้ทันที

กรงเล็บเปิด

ความน่าเชื่อถือที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ให้ผู้ช่วยของคุณทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ AI ของคุณจะทำงานอย่างต่อเนื่องบน VPS ส่วนตัว เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและงานต่างๆ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะออฟไลน์อยู่ก็ตาม

กรงเล็บเปิด

การติดตั้งเพียงคลิกเดียว

หมดปัญหาเรื่องเทคนิค เริ่มต้นใช้งาน AI ส่วนตัวของคุณได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเทมเพลตที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องเขียนโค้ดหรือตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อน เพียงแค่คลิกแล้วเริ่มได้เลย

กรงเล็บเปิด

เครดิต AI ที่ผสานรวมไว้ล่วงหน้า

ลืมความยุ่งยากในการใช้ API ไปได้เลย เครดิต AI ของคุณจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบุคคลที่สามหรือรหัสแบบกำหนดเอง เพียงแค่ระบบอัตโนมัติทำงานได้ทันที

กรงเล็บเปิด

ความน่าเชื่อถือที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ให้ผู้ช่วยของคุณทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ AI ของคุณจะทำงานอย่างต่อเนื่องบน VPS ส่วนตัว เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและงานต่างๆ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะออฟไลน์อยู่ก็ตาม

กรงเล็บเปิด

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

กำลังตรวจสอบ...

การพัฒนาในระดับท้องถิ่น ขยายไปสู่ระดับโลก

เพิ่มความเร็วในการโหลดโดยเลือกตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้

Image

บริการโฮสติ้ง OpenClaw ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ผมประทับใจกับโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger มาก! Uptime ของพวกเขาทำงานดีเยี่ยมสม่ำเสมอ ทำให้เว็บไซต์ของผมทำงานได้อย่างราบรื่น ทุกครั้งที่ผมต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็รวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger แชทบอท AI + แชทกับมนุษย์ ถ้า AI ไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ อ้อแล้วก็ VPS พวกนี้ก็แรงมาก ไม่มีสะดุดเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พัฒนาต่อไปนะ 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอบริษัทโฮสติ้ง VPS ที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว! ราคาสมเหตุสมผล พอร์ทัลยอดเยี่ยมที่ใส่ใจเวลาของผู้ใช้ สำรองข้อมูลได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนดีเยี่ยม เชื่อถือได้ มั่นใจได้

Omkar
Omkar

ฉันได้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ฉันสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึง n8n ทันที และรู้สึกประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนอดทนทำงานและใส่ใจในรายละเอียดมาก

Sylvain
Sylvain

ขอบคุณ คุณ Carla มากๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน Hostinger VPS ของฉัน คุณ Carla เป็นมืออาชีพและมีความรู้มาก ขอขอบคุณคุณ Carla อีกครั้งจริงๆ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดีเสมอ รวดเร็วและเสถียรเสมอ ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทกำลังไปได้สวย ฉันพอใจกับบริการเฉพาะที่ฉันกำลังใช้บริการ ราคาไม่แพง มีแพ็กเกจหลายราคาที่มาพร้อมกับการตั้งค่า VPS ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

ทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นด้วย Kodee

Kodee – ผู้ช่วย AI ที่เป็นมิตรของคุณ – พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับ VPS

เอージェนต์ AI พร้อมใช้งานตลอดเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ช่วยเหลือในงานจัดการ VPS ทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะแก้ไขข้อผิดพลาด อัปเดตไฟร์วอลล์ หรือจัดการข้อมูล เอージェนต์ AI จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและประหยัดเวลาของคุณโดยการเปลี่ยนข้อความแจ้งเตือนง่ายๆ ให้เป็นการดำเนินการเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้
กรงเล็บเปิด

รับประกัน คืนเงินใน 30 วัน

ทดลองใช้โดยไม่มีความเสี่ยง ด้วยการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืนเงิน ของเรา

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

OpenClaw คืออะไร และฉันสามารถใช้มันทำอะไรบน VPS ได้บ้าง?

OpenClaw คืออะไร และฉันสามารถใช้มันทำอะไรบน VPS ได้บ้าง?

เหตุใดฉันควรใช้งาน OpenClaw บน VPS แทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว?

ฉันจะได้รับการควบคุมและการปรับแต่งมากน้อยแค่ไหนเมื่อใช้งาน OpenClaw บน VPS?

VPS ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายขนาด และความน่าเชื่อถือของ OpenClaw อย่างไร?

OpenClaw VPS hosting เหมาะกับใครมากที่สุด?

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อยอมรับ คุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การปรับแต่ง และการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ ของเรา