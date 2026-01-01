Promo terbatas, serbu sekarang!
KVM 1
Rp  193.900
Rp  77.900 /bln
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
KVM 2
Rp  310.900
Rp  106.900 /bln
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
KVM 4
Rp  504.900
Rp  145.900 /bln
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
KVM 8
Rp  970.900
Rp  290.900 /bln
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Data center di seluruh dunia
Gratis backup mingguan
Manajemen firewall
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
AI Assistant berbasis MCP
Gratis domain .cloud selama 1 tahun
Otomatisasi AI OpenClaw telah dikonfigurasi sebelumnya untuk Anda.

OpenClaw adalah AI sumber terbuka yang telah terbukti dan bertindak sebagai asisten pribadi Anda. Ia bekerja 24/7 untuk mengobrol dan menangani tugas untuk Anda di berbagai platform favorit Anda, termasuk WhatsApp, Telegram, Slack, dan banyak aplikasi perpesanan lainnya.

Dengan menghostingnya di VPS Hostinger, Anda mendapatkan tempat yang andal dan aman untuk AI Anda dengan privasi total. Prosesnya sangat mudah: pengaturan 1-klik kami menangani instalasi, dan kredit AI Anda telah dikonfigurasi sebelumnya sehingga Anda dapat langsung mulai bekerja.
Gunakan layanan hosting VPS OpenClaw untuk mendukung alur kerja AI otonom.

Hosting OpenClaw di VPS pribadi untuk asisten yang selalu aktif. Aplikasi ini tetap aman sambil mengotomatiskan alur kerja harian Anda, mengelola pesan, dan menangani daftar tugas Anda.

Penyebaran 1-Klik

Lewati kerumitan teknis. Luncurkan AI pribadi Anda dalam hitungan detik dengan templat yang sudah terpasang. Tidak perlu pengkodean atau konfigurasi server yang rumit—cukup klik dan mulai.

Kredit AI yang telah terintegrasi sebelumnya

Lupakan kerumitan API. Kredit AI Anda secara otomatis terhubung dan siap digunakan langsung. Tidak perlu akun pihak ketiga atau kunci manual—cukup otomatisasi instan.

Keandalan yang selalu aktif

Jaga agar asisten Anda tetap bekerja 24/7. AI Anda tetap aktif di VPS pribadi untuk menangani prospek dan mengelola tugas bahkan saat komputer Anda sedang offline.

Pembangunan lokal. Jangkauan global.

Tingkatkan kecepatan pemuatan dengan memilih lokasi server yang sedekat mungkin dengan audiens Anda. Kami memiliki pusat data di seluruh Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Amerika Selatan.

Hosting OpenClaw yang dapat Anda andalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀

Noel
Noel

Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
Omkar

Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.

Sylvain
Sylvain

Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!

Herriman
Herriman

Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.

Martin K
Martin K

Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.

Bekerja lebih cerdas dengan Kodee

Kodee – asisten AI ramah Anda – hadir untuk membantu Anda dengan pertanyaan apa pun terkait VPS.

Agen AI selalu aktif dan tersedia tanpa biaya tambahan, membantu semua tugas manajemen VPS. Baik Anda memperbaiki kesalahan, memperbarui firewall, atau mengelola data, agen AI menyederhanakan proses dan menghemat waktu Anda dengan mengubah perintah sederhana menjadi operasi server yang andal.
Apa itu OpenClaw dan untuk apa saya bisa menggunakannya di VPS?

Apa itu OpenClaw dan untuk apa saya bisa menggunakannya di VPS?

Mengapa saya harus menjalankan OpenClaw di VPS alih-alih di komputer saya sendiri?

Seberapa banyak kendali dan kustomisasi yang saya dapatkan saat menghosting OpenClaw di VPS?

Bagaimana VPS memengaruhi kinerja, skalabilitas, dan keandalan OpenClaw?

Hosting VPS OpenClaw paling cocok untuk siapa?

