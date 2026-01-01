Hosting OpenClaw
Instal OpenClaw dalam hitungan detik.
Otomatisasi AI OpenClaw telah dikonfigurasi sebelumnya untuk Anda.
Gunakan layanan hosting VPS OpenClaw untuk mendukung alur kerja AI otonom.
Penyebaran 1-Klik
Lewati kerumitan teknis. Luncurkan AI pribadi Anda dalam hitungan detik dengan templat yang sudah terpasang. Tidak perlu pengkodean atau konfigurasi server yang rumit—cukup klik dan mulai.
Kredit AI yang telah terintegrasi sebelumnya
Lupakan kerumitan API. Kredit AI Anda secara otomatis terhubung dan siap digunakan langsung. Tidak perlu akun pihak ketiga atau kunci manual—cukup otomatisasi instan.
Keandalan yang selalu aktif
Jaga agar asisten Anda tetap bekerja 24/7. AI Anda tetap aktif di VPS pribadi untuk menangani prospek dan mengelola tugas bahkan saat komputer Anda sedang offline.
Hosting OpenClaw yang dapat Anda andalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.