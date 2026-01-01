VPS memungkinkan Anda memilih CPU, RAM, dan penyimpanan yang sesuai dengan beban kerja OpenClaw Anda, sehingga Anda dapat memulai dari skala kecil dan meningkatkannya seiring pertumbuhan otomatisasi atau jumlah pengguna yang terhubung. Sumber daya khusus dan jaringan pusat data biasanya memberikan latensi yang lebih rendah ke API LLM dan platform perpesanan, sehingga respons menjadi lebih cepat dan konsisten. Dengan pengaturan yang tepat, Anda juga dapat mengaktifkan pemantauan, restart otomatis, dan pencadangan pada VPS, yang sangat meningkatkan keandalan untuk agen yang dirancang untuk berjalan tanpa pengawasan sepanjang waktu.