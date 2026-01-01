OpenClaw 主机
几秒钟内即可部署 OpenClaw
Pick your perfect OpenClaw Hosting plan
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
运行 OpenClaw VPS 主机以支持自主 AI 工作流程
一键部署
告别技术难题。使用预装模板，几秒钟即可启动您的私有人工智能。无需编码或复杂的服务器配置——只需点击即可开始。
预集成人工智能积分
告别繁琐的 API 设置。您的 AI 积分已自动关联，开箱即用。无需第三方账户或手动密钥——即刻实现自动化。
始终在线的可靠性
让你的助手全天候工作。即使你的电脑离线，你的AI也会在私有VPS服务器上保持运行，处理销售线索和管理任务。
一键部署
告别技术难题。使用预装模板，几秒钟即可启动您的私有人工智能。无需编码或复杂的服务器配置——只需点击即可开始。
预集成人工智能积分
告别繁琐的 API 设置。您的 AI 积分已自动关联，开箱即用。无需第三方账户或手动密钥——即刻实现自动化。
始终在线的可靠性
让你的助手全天候工作。即使你的电脑离线，你的AI也会在私有VPS服务器上保持运行，处理销售线索和管理任务。
值得信赖的 OpenClaw 主机服务
我对 Hostinger 的 VPS 主机非常满意！他们的正常运行时间始终一流，确保我的网站顺畅地运行。每次我需要帮助的时候，他们的技术支持团队总是快速响应、专业度高，真诚地为我提供帮助。
如果AI无法解答你的问题，还有Hostinger AI聊天机器人+人工聊天，让一切都非常顺利。哦，他们的VPS简直棒极了，没有上下波动。感谢开发团队和其他相关人员。继续加油🚀
终于找到一家做得不错的 VPS 主机公司了！价格合理。优秀的门户网站，尊重用户的时间。无缝备份。良好的支持。真的非常可靠。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢Carla帮我完成Hostinger VPS N8N升级。她专业且知识储备充足，再次感谢Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它能始终运行良好，速度快又稳，从不宕机，从不崩溃。
这家公司运营得很好，我对他们提供的服务非常满意。不像其他一样提供优质 VPS 设置和价格方案的公司那样收费昂贵。