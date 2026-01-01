OpenClaw 主机服务最高可享 67% 折扣

OpenClaw 主机

几秒钟内即可部署 OpenClaw

一键设置
AI积分预先配置
双倍AI积分奖励
数据隐私与主权
CNY  36.99 /月
30天退款保证
开爪

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% 折扣
KVM 1
CNY  36.99 /月
以 CNY 73.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
61% 折扣
KVM 2
CNY  51.99 /月
以 CNY 94.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
66% 折扣
KVM 4
CNY  73.99 /月
以 CNY 182.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
67% 折扣
KVM 8
CNY  146.99 /月
以 CNY 365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
每个套餐都包含您所需的一切以及更多

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

OpenClaw AI 自动化功能已为您预先配置好。

OpenClaw 是一款成熟的开源人工智能工具，可以充当您的私人助理。它全天候 24 小时工作，在您常用的平台（包括 WhatsApp、Telegram、Slack 和许多其他即时通讯应用）上为您聊天和处理任务。

通过托管在 Hostinger VPS 上，您可以获得一个强大、安全且完全私密的 AI 运行环境。一切都非常便捷：我们的一键式设置即可完成安装，您的 AI 额度也已预先配置好，您可以立即开始工作。
开爪

运行 OpenClaw VPS 主机以支持自主 AI 工作流程

在私有VPS上托管OpenClaw，即可拥有一个始终在线的助手。它安全可靠，能够自动执行您的日常工作流程、管理消息并帮您处理待办事项。

一键部署

告别技术难题。使用预装模板，几秒钟即可启动您的私有人工智能。无需编码或复杂的服务器配置——只需点击即可开始。

开爪

预集成人工智能积分

告别繁琐的 API 设置。您的 AI 积分已自动关联，开箱即用。无需第三方账户或手动密钥——即刻实现自动化。

开爪

始终在线的可靠性

让你的助手全天候工作。即使你的电脑离线，你的AI也会在私有VPS服务器上保持运行，处理销售线索和管理任务。

开爪

推荐的服务器位置：

正在检查...

立足本土，放眼全球

选择尽可能靠近目标受众的服务器位置，可以提升加载速度。我们的数据中心遍布北美、欧洲、亚洲和南美。

Image

值得信赖的 OpenClaw 主机服务

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

我对 Hostinger 的 VPS 主机非常满意！他们的正常运行时间始终一流，确保我的网站顺畅地运行。每次我需要帮助的时候，他们的技术支持团队总是快速响应、专业度高，真诚地为我提供帮助。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

如果AI无法解答你的问题，还有Hostinger AI聊天机器人+人工聊天，让一切都非常顺利。哦，他们的VPS简直棒极了，没有上下波动。感谢开发团队和其他相关人员。继续加油🚀

Noel
Noel

终于找到一家做得不错的 VPS 主机公司了！价格合理。优秀的门户网站，尊重用户的时间。无缝备份。良好的支持。真的非常可靠。

Omkar
Omkar

在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
Sylvain

非常感谢Carla帮我完成Hostinger VPS N8N升级。她专业且知识储备充足，再次感谢Carla。

Herriman
Herriman

Hostinger VPS 绝对出色。它能始终运行良好，速度快又稳，从不宕机，从不崩溃。

Martin K
Martin K

这家公司运营得很好，我对他们提供的服务非常满意。不像其他一样提供优质 VPS 设置和价格方案的公司那样收费昂贵。

使用 Kodee 更智能地工作

Kodee——您友好的人工智能助手——可以帮助您解决任何与VPS相关的问题。

AI 代理始终在线且无需额外费用，可协助您处理所有 VPS 管理任务。无论您是修复错误、更新防火墙还是管理数据，AI 代理都能简化流程，将简单的提示转化为可靠的服务器操作，从而节省您的时间。
开爪

30天退款保证

我们提供 30 天退款保证，让您安心试用。详情请参阅我们的退款政策

