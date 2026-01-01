对于需要能够执行实际任务（而不仅仅是聊天）的持久型 AI 代理的高级用户、开发人员和小团队来说，在 VPS 上托管 OpenClaw 是理想之选。它非常适合那些希望跨工具（例如 GitHub、浏览器、电子邮件、数据库）自动化工作流程、为团队或社区运行多渠道助手，或尝试自定义技能和插件的用户。此外，它也非常适合注重隐私的用户，他们更倾向于将数据和凭据保存在自己的服务器控制下，而不是完全托管的 SaaS 环境中。