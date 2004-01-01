Sınırlı süreli fırsatları kaçırmayın!
OpenClaw Hosting

OpenClaw'ı saniyeler içinde kullanıma alın.

1 Tıkla Kurulum
Yapay zeka kredileri önceden yapılandırılmış
2 kat yapay zeka kredisi bonusu
Veri gizliliği ve egemenliği
₺  220,99 /ay
30 gün para iade garantili
açık pençe

%60 İNDİRİM
KVM 1
₺  551,99
₺  220,99 /ay
Sınırlı süreli fırsat
₺378,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%57 İNDİRİM
KVM 2
₺  709,99
₺  307,99 /ay
Sınırlı süreli fırsat
₺551,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%66 İNDİRİM
KVM 4
₺  1.261,99
₺  433,99 /ay
Sınırlı süreli fırsat
₺1.025,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 İNDİRİM
KVM 8
₺  2.602,99
₺  867,99 /ay
Sınırlı süreli fırsat
₺2.050,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
Dünya çapında veri merkezleri
Ücretsiz haftalık yedekleme
Güvenlik duvarı yönetimi
1 Gbps ağ hızı
Genel API
MCP destekli AI asistan
1 yıl boyunca ücretsiz .cloud domain
Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının planınızdaki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

OpenClaw yapay zeka otomasyonu sizin için önceden yapılandırılmıştır.

OpenClaw, kişisel asistanınız gibi çalışan, kendini kanıtlamış, açık kaynaklı bir yapay zekâdır. WhatsApp, Telegram, Slack ve diğer birçok mesajlaşma uygulaması dahil olmak üzere en sevdiğiniz platformlarda sizinle sohbet etmek ve görevleri halletmek için 7/24 çalışır.

Yapay zekanızı Hostinger VPS'de barındırarak, tam gizlilik sağlayan güçlü ve güvenli bir ortam elde edersiniz. Tamamen zahmetsizdir: Tek tıklamayla kurulumu halleder ve yapay zeka kredileriniz önceden yapılandırıldığı için hemen çalışmaya başlayabilirsiniz.
açık pençe

Otonom yapay zeka iş akışlarını desteklemek için OpenClaw VPS barındırma hizmetini kullanın.

OpenClaw'ı özel bir VPS'ye kurarak sürekli erişim sağlayan bir asistana sahip olun. Bu sayede günlük iş akışlarınızı otomatikleştirirken, mesajlarınızı yönetirken ve yapılacaklar listenizi sizin için hallederken güvenliğiniz de sağlanır.

1 Tıkla Dağıtım

Teknik sorunlarla uğraşmanıza gerek yok. Önceden yüklenmiş bir şablonla özel yapay zekanızı saniyeler içinde başlatın. Kodlama veya karmaşık sunucu yapılandırması gerekmez; sadece tıklayın ve başlayın.

açık pençe

Önceden entegre edilmiş yapay zeka kredileri

API karmaşasını unutun. Yapay zeka kredileriniz otomatik olarak bağlanır ve kullanıma hazırdır. Üçüncü taraf hesaplara veya manuel anahtarlara gerek yok; sadece anında otomasyon.

açık pençe

Kesintisiz güvenilirlik

Asistanınızın 7/24 çalışmasını sağlayın. Yapay zekanız, bilgisayarınız çevrimdışı olsa bile potansiyel müşterileri yönetmek ve görevleri yerine getirmek için özel bir VPS üzerinde aktif kalır.

açık pençe

Yerel kalkınma. Küresel erişim.

Hedef kitlenize mümkün olduğunca yakın bir sunucu konumu seçerek yükleme hızını artırın. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.

Güvenebileceğiniz OpenClaw Hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger’ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak üst düzeyde, bu sayede sitem sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yardıma ihtiyaç duyduğumda teknik destek ekibi her zaman hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger ile her şey sorunsuz ve harika gidiyor, AI sohbet botu ve ihtiyaç halinde insan desteği gerçekten çok iyi. VPS ise mükemmel, iniş çıkış yok, stabil çalışıyor. Tüm geliştirici ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Aynı şekilde devam 🚀

Noel
Noel

Sonunda işi doğru yapan bir VPS hosting şirketi! ÜStelik uygun fiyatlı. Kullanıcıların zamanına değer veren mükemmel bir portal. Sorunsuz yedeklemeler. İyi destek. Güvenilir, sağlam bir his veriyor.

Omkar
Omkar

kendi kendine barındırılan n8n örneğime erişimi kaybettikten sonra Hostinger desteğine ulaştım ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad inanılmaz derecede sabırlı ve titizdi.

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPS’imdeki N8N yükseltmesinde bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi, tekrar teşekkür ederim Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS gerçekten olağanüstü. Her zaman sorunsuz çalışıyor. Sürekli hızlı ve stabil. Ne kapanıyor ne de çöküyor.

Martin K
Martin K

Şirket gayet iyi iş çıkarıyor, kullandığım belirli hizmetlerden çok memnunum. Gerçekten iyi VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere kıyasla o kadar pahalı da değil.

Kodee ile daha akıllıca çalışın

Kodee – dost canlısı yapay zeka asistanınız – VPS ile ilgili tüm sorularınızda size yardımcı olmak için burada.

Yapay zekâ ajanı her zaman aktiftir ve ek bir ücret ödemeden tüm VPS yönetim görevlerinde yardımcı olur. Bir hatayı düzeltirken, güvenlik duvarınızı güncellerken veya verileri yönetirken, yapay zekâ ajanı basit komutları güvenilir sunucu işlemlerine dönüştürerek süreci basitleştirir ve size zaman kazandırır.
açık pençe

30 gün para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza bakın.

