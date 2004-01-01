VPS üzerinde OpenClaw barındırma, yalnızca sohbet etmekle kalmayıp gerçekten görevleri yerine getirebilen kalıcı bir yapay zeka ajanı isteyen güçlü kullanıcılar, geliştiriciler ve küçük ekipler için idealdir. Çeşitli araçlar (örneğin GitHub, tarayıcılar, e-posta, veritabanları) arasında iş akışlarını otomatikleştiren, ekipleri veya toplulukları için çok kanallı asistanlar çalıştıran veya özel beceriler ve eklentilerle denemeler yapan kişiler için güçlü bir uyum sağlar. Ayrıca, verilerini ve kimlik bilgilerini tamamen yönetilen bir SaaS ortamında tutmak yerine kendi sunucu kontrolleri altında tutmayı tercih eden gizliliğe önem veren kullanıcılar için de oldukça uygundur.