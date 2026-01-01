עד 67% הנחה על

אירוח OpenClaw

פריסת OpenClaw תוך שניות

התקנה בלחיצה אחת
נקודות זכות AI מוגדרות מראש
בונוס של פי 2 על נקודות זכות של בינה מלאכותית
פרטיות נתונים וריבונות
18.99  ₪ /חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
טופר פתוח

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

63% הנחה
KVM 1
18.99  ₪ /חודש
מתחדש ב-36.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
61% הנחה
KVM 2
25.99  ₪ /חודש
מתחדש ב-48.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
67% הנחה
KVM 4
36.99  ₪ /חודש
מתחדש ב-92.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
67% הנחה
KVM 8
73.99  ₪ /חודש
מתחדש ב-184.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
63% הנחה
KVM 1
18.99  ₪ /חודש
מתחדש ב-36.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
61% הנחה
KVM 2
25.99  ₪ /חודש
מתחדש ב-48.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
67% הנחה
KVM 4
36.99  ₪ /חודש
מתחדש ב-92.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
67% הנחה
KVM 8
73.99  ₪ /חודש
מתחדש ב-184.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מרכזי נתונים ברחבי העולם
גיבויים שבועיים בחינם
ניהול חומת אש
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
עוזר AI המופעל על ידי MCP
דומיין cloud חינם לשנה אחת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מרכזי נתונים ברחבי העולם
גיבויים שבועיים בחינם
ניהול חומת אש
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
עוזר AI המופעל על ידי MCP
דומיין cloud חינם לשנה אחת

כל התכניות משולמות מראש. המחיר החודשי מחושב על פי סך כל מחיר התכנית חלקי מספר החודשים בתכנית שלכם.

אוטומציה של OpenClaw AI מוגדרת מראש עבורך

OpenClaw היא בינה מלאכותית מוכחת בקוד פתוח, שמתפקדת כעוזרת פרטית משלך. היא פועלת 24/7 כדי לשוחח בצ'אט ולנהל משימות עבורך בפלטפורמות המועדפות עליך, כולל WhatsApp, Telegram, Slack ואפליקציות מסרים רבות אחרות.

על ידי אירוח על גבי VPS של Hostinger, אתם מקבלים בית חזק ומאובטח לבינה המלאכותית שלכם עם פרטיות מוחלטת. זה לגמרי ללא טרחה: ההתקנה בלחיצה אחת שלנו מטפלת בהתקנה, וזיכויי הבינה המלאכותית שלכם מוגדרים מראש כך שתוכלו להתחיל לעבוד מיד.
טופר פתוח

הפעלת אירוח VPS של OpenClaw כדי להפעיל זרימות עבודה אוטונומיות של בינה מלאכותית

אחסנו את OpenClaw על גבי VPS פרטי עבור עוזר שתמיד זמין. הוא נשאר מאובטח תוך אוטומציה של זרימות העבודה היומיות שלכם, ניהול הודעות וטיפול ברשימת המטלות שלכם.

פריסה בלחיצה אחת

דלגו על כאב הראש הטכני. הפעילו את הבינה המלאכותית הפרטית שלכם תוך שניות בעזרת תבנית מותקנת מראש. אין צורך בקידוד או בתצורת שרת מורכבת - פשוט לחצו והתחלו.

טופר פתוח

זיכויים משולבים מראש של בינה מלאכותית

שכחו את טרחת ה-API. נקודות הזכות שלכם לבינה מלאכותית מקושרות אוטומטית ומוכנות לשימוש ישר מהקופסה. אין צורך בחשבונות צד שלישי או במפתחות ידניים - רק אוטומציה מיידית.

טופר פתוח

אמינות תמידית

שמור על העוזר שלך עובד 24/7. הבינה המלאכותית שלך נשארת פעילה בשרת VPS פרטי כדי לטפל בלידים ולנהל משימות גם כאשר המחשב שלך לא מקוון.

טופר פתוח

פריסה בלחיצה אחת

דלגו על כאב הראש הטכני. הפעילו את הבינה המלאכותית הפרטית שלכם תוך שניות בעזרת תבנית מותקנת מראש. אין צורך בקידוד או בתצורת שרת מורכבת - פשוט לחצו והתחלו.

טופר פתוח

זיכויים משולבים מראש של בינה מלאכותית

שכחו את טרחת ה-API. נקודות הזכות שלכם לבינה מלאכותית מקושרות אוטומטית ומוכנות לשימוש ישר מהקופסה. אין צורך בחשבונות צד שלישי או במפתחות ידניים - רק אוטומציה מיידית.

טופר פתוח

אמינות תמידית

שמור על העוזר שלך עובד 24/7. הבינה המלאכותית שלך נשארת פעילה בשרת VPS פרטי כדי לטפל בלידים ולנהל משימות גם כאשר המחשב שלך לא מקוון.

טופר פתוח

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

פיתוח מקומי. טווח הגעה עולמי

שפרו את מהירות הטעינה על ידי בחירת מיקום שרת הקרוב ככל האפשר לקהל שלכם. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.

Image

אירוח OpenClaw שתוכלו לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, ככה שהאתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי צריך עזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא, ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא פשוט יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מצליחה, אני מאוד מרוצה מהשירותים הספציפיים שאני משתמש בהם. לא יקר כמו במקומות אחרים עם הגדרות VPS ותוכניות מחירים ממש טובות.

עבוד חכם יותר עם Kodee

Kodee – עוזר הבינה המלאכותית הידידותי שלכם – כאן כדי לעזור לכם בכל שאלה שקשורה ל-VPS.

סוכן הבינה המלאכותית תמיד זמין ומופעל ללא עלות נוספת, ועוזר בכל משימות ניהול ה-VPS. בין אם אתם מתקנים שגיאה, מעדכנים את חומת האש שלכם או מנהלים נתונים, סוכן הבינה המלאכותית מפשט את התהליך וחוסך לכם זמן על ידי הפיכת בקשות פשוטות לפעולות שרת אמינות.
טופר פתוח

החזר כספי מובטח תוך 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30-יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

מה זה OpenClaw ולמה אני יכול להשתמש בו על VPS?

מה זה OpenClaw ולמה אני יכול להשתמש בו על VPS?

למה כדאי לי להריץ את OpenClaw על VPS במקום על המחשב שלי?

כמה שליטה והתאמה אישית אני מקבל כשאני מארח את OpenClaw על גבי VPS?

כיצד משפיע VPS על הביצועים, המדרגיות והאמינות של OpenClaw?

למי מתאים אירוח VPS של OpenClaw בצורה הטובה ביותר?

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.