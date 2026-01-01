שרת VPS מאפשר לך לבחור את גודל המעבד, הזיכרון והאחסון בהתאם לעומסי העבודה שלך ב-OpenClaw, כך שתוכל להתחיל בקטן ולהרחיב ככל שהאוטומציות שלך או מספר המשתמשים המחוברים גדלים. משאבים ייעודיים ורשת מרכז נתונים מספקים בדרך כלל השהייה נמוכה יותר לממשקי API של LLM ולפלטפורמות העברת הודעות, מה שהופך את התגובות למהירות ועקביות יותר. עם הגדרה נכונה, תוכל גם לאפשר ניטור, הפעלה מחדש אוטומטית וגיבויים ב-VPS, מה שמשפר מאוד את האמינות של סוכן שנועד לפעול ללא השגחה מסביב לשעון.