OpenClaw-hosting på en VPS är idealiskt för avancerade användare, utvecklare och små team som vill ha en ihållande AI-agent som faktiskt kan utföra uppgifter, inte bara chatta. Det passar utmärkt för personer som automatiserar arbetsflöden över verktyg (t.ex. GitHub, webbläsare, e-post, databaser), kör flerkanalsassistenter för sitt team eller sin community, eller experimenterar med anpassade färdigheter och plugins. Det är också väl lämpat för integritetsmedvetna användare som föredrar att hålla data och inloggningsuppgifter under sin egen serverkontroll snarare än i en helt hanterad SaaS-miljö.