Kuni 67% allahindlust

OpenClaw hostingule

OpenClawi juurutamine sekunditega

Ühe klõpsuga seadistamine
Tehisintellekti krediidid on eelkonfigureeritud
2x tehisintellekti krediidiboonust
Andmete privaatsus ja suveräänsus
4,99  € /kuus
30-päevane rahatagastuse garantii
avatud küünis

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% SOODSAM
KVM 1
4,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 9,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
61% SOODSAM
KVM 2
6,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 12,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
67% SOODSAM
KVM 4
9,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 24,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
67% SOODSAM
KVM 8
19,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
64% SOODSAM
KVM 1
4,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 9,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
61% SOODSAM
KVM 2
6,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 12,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
67% SOODSAM
KVM 4
9,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 24,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
67% SOODSAM
KVM 8
19,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta iganädalased varukoopiad
Tulemüüri haldus
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
MCP-l põhinev AI-assistent
Tasuta .cloud domeen 1 aastaks
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta iganädalased varukoopiad
Tulemüüri haldus
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
MCP-l põhinev AI-assistent
Tasuta .cloud domeen 1 aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagamist paketi kuude arvuga.

OpenClawi tehisintellekti automatiseerimine on teie jaoks eelkonfigureeritud

OpenClaw on tõestatud avatud lähtekoodiga tehisintellekt, mis toimib sinu isikliku assistendina. See töötab ööpäevaringselt, et sinu eest vestelda ja ülesandeid täita sinu lemmikplatvormidel, sealhulgas WhatsAppis, Telegramis, Slackis ja paljudes teistes sõnumsiderakendustes.

Hostingeri VPS-il majutades saate oma tehisintellektile võimsa ja turvalise kodu täieliku privaatsusega. See on täiesti probleemivaba: meie ühe klõpsuga seadistusprogramm hoolitseb installimise eest ja teie tehisintellekti krediidid on eelkonfigureeritud, et saaksite kohe tööle hakata.
avatud küünis

Autonoomsete tehisintellekti töövoogude toetamiseks käivitage OpenClaw VPS-hosting

Hosti OpenClawi privaatsel VPS-il, et saada alati kättesaadav assistent. See püsib turvaline, automatiseerides samal ajal sinu igapäevaseid töövooge, hallates sõnumeid ja tehes sinu ülesandeid sinu eest.

Ühe klõpsuga juurutamine

Jäta tehniline peavalu vahele. Käivita oma privaatne tehisintellekt sekunditega eelinstallitud malli abil. Kodeerimist ega keerukat serveri seadistamist pole vaja – klõpsa lihtsalt ja alusta.

avatud küünis

Eelnevalt integreeritud tehisintellekti krediidid

Unusta API-ga seotud jama. Sinu tehisintellekti krediidid lingitakse automaatselt ja on kohe kasutusvalmis. Pole vaja kolmandate osapoolte kontosid ega käsitsi avatavaid võtmeid – vaid kohene automatiseerimine.

avatud küünis

Alati töökindel

Hoidke oma assistenti ööpäevaringselt töös. Teie tehisintellekt püsib privaatsel VPS-il aktiivsena, et hallata müügivihjeid ja ülesandeid isegi siis, kui teie arvuti pole võrgus.

avatud küünis

Ühe klõpsuga juurutamine

Jäta tehniline peavalu vahele. Käivita oma privaatne tehisintellekt sekunditega eelinstallitud malli abil. Kodeerimist ega keerukat serveri seadistamist pole vaja – klõpsa lihtsalt ja alusta.

avatud küünis

Eelnevalt integreeritud tehisintellekti krediidid

Unusta API-ga seotud jama. Sinu tehisintellekti krediidid lingitakse automaatselt ja on kohe kasutusvalmis. Pole vaja kolmandate osapoolte kontosid ega käsitsi avatavaid võtmeid – vaid kohene automatiseerimine.

avatud küünis

Alati töökindel

Hoidke oma assistenti ööpäevaringselt töös. Teie tehisintellekt püsib privaatsel VPS-il aktiivsena, et hallata müügivihjeid ja ülesandeid isegi siis, kui teie arvuti pole võrgus.

avatud küünis

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik areng. Globaalne ulatus.

Suurenda laadimiskiirust, valides serveri asukoha, mis on sinu sihtrühmale võimalikult lähedal. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.

Image

OpenClaw Hosting, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri uue VPS veebimajutusega väga rahul! Nende aktiivaeg on pidevalt tasemel, mis tagab mu lehe sujuva töö. Kui abi vajanud olen, on nende tehniline tugi olnud kiire, asjatundlik ning tõeliselt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kõik on Hostingeris sujuv ja suurepärane, nii AI vestlusrobot kui inimesed, kui AI küsimust lahendada ei oska. Ja VPS on tõeliselt tasemel, ei mingeid kitsaskohti. Tänud arendusmeeskonnale ja kõigile teistele asjaosalistele. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks üks VPS veebimajutusettevõte, kes asja õigesti ajab! Hea hind. Suurepärane portaal, mis peab kasutajate ajast lugu. Hea tugitiim. Usaldusväärne. Töökindel valik.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnapaketid.

Tööta Kodee'ga nutikamalt

Kodee – sinu sõbralik tehisintellekti assistent – on siin, et aidata sind kõigi VPS-iga seotud küsimustega.

Tehisintellekti agent on alati sisse lülitatud ja saadaval ilma lisatasuta, aidates kõigi VPS-i haldusülesannetega. Olenemata sellest, kas parandate viga, värskendate tulemüüri või haldate andmeid, lihtsustab tehisintellekti agent protsessi ja säästab teie aega, muutes lihtsad viibad usaldusväärseteks serveri toiminguteks.
avatud küünis

30-päevane rahatagastuse garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase rahatagastuse garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Mis on OpenClaw ja milleks ma saan seda VPS-il kasutada?

Mis on OpenClaw ja milleks ma saan seda VPS-il kasutada?

Miks peaksin OpenClawi käitama VPS-il, mitte oma arvutis?

Kui palju kontrolli ja kohandamisvõimalusi ma saan OpenClawi VPS-il majutades?

Kuidas mõjutab VPS OpenClawi jõudlust, skaleeritavust ja töökindlust?

Kellele OpenClaw VPS-majutus kõige paremini sobib?

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.