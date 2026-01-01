Un VPS te permite elegir la CPU, la RAM y el almacenamiento adaptados a tus flujos de trabajo de OpenClaw, de modo que puedes empezar con poco y escalar a medida que tus automatizaciones o el número de usuarios conectados crezcan. Los recursos dedicados y una red de centro de datos suelen ofrecer una menor latencia con las API de LLM y las plataformas de mensajería, lo que hace que las respuestas sean más rápidas y constantes. Con una configuración adecuada, también puedes habilitar la monitorización, los reinicios automáticos y los backups en el VPS, lo que mejora enormemente la fiabilidad de un agente que debe ejecutarse sin supervisión las 24 horas del día.