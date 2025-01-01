Nombres de dominio personales

¿Qué es un dominio personal?

Un dominio personal es tu dirección en internet. Es tu enlace personal, que reemplaza las direcciones web genéricas antiguas con un nombre personalizado. Puedes usarlo para tu sitio web personal, portafolio, blog o email profesional.
¿Por qué debería tener un dominio personal?

Consigue un email profesional

Deja de usar emails genéricos. Configurar un email con dominio personal como contacto@tunombre.com es un pequeño paso, pero aumenta tu autoridad al instante.

Protege tu identidad

Alguien podría quitarte tu dominio personal antes que tú si esperas. Asegurarlo cuanto antes te protege de la suplantación de identidad y garantiza que tu reputación online esté controlada por ti.

Controla tu imagen

Este enlace es de tu propiedad exclusiva, no de una plataforma o empresa. Tú decides cómo lo compartes y qué contenido compartes.

Consigue la primera posición

Un dominio memorable es fácil de compartir y de escribir para la gente. Este es un factor importante para mejorar el SEO, ayudando a que tu sitio profesional se posicione mejor en los motores de búsqueda.

Aumenta el valor de tu marca

Empezar con un dominio profesional da una imagen de valor al instante. Esto te hace destacar como un nombre reconocible, no solo como otro enlace.

Consolida tus canales

Usa tu dominio personal como puerta de entrada a todo tu contenido. Puedes usarlo como la dirección de tu enlace en la bio para organizar tus perfiles sociales, portafolio y currículum.

Extensiones de dominio personal

Encuentra una extensión que muestre tu identidad

No te preocupes si el dominio .com no está disponible. Otras extensiones potentes pueden definir claramente tu marca personal.

.com

Para generar confianza y credibilidad universales. Si puedes conseguir tu nombre aquí, añade autoridad inmediata a cualquier proyecto.

.me

.co

.design

.blog

Convierte tu pasión en ganancias

Conecta a tu público con toda tu presencia online con un enlace sencillo en tus perfiles de redes sociales. Añade redes sociales, vende fácilmente y haz crecer tu marca.
Toma el control total del aspecto y la funcionalidad de tu sitio. Personaliza cada detalle con un intuitivo editor de arrastrar y soltar, y publica tu sitio en un dominio que se ajuste a tu marca.

Aprovecha todo el potencial de tu enlace en la bio con SEO integrado, estadísticas, captura de email e integraciones de marketing.

Desde productos físicos, descargas digitales y llamadas de coaching hasta afiliados y productos impresos bajo demanda. Tu enlace en la bio está diseñado para convertir.

Reenvío de dominio gratuito con cada dominio

Tu dominio personal es como una puerta mágica que envía a la gente exactamente a donde quieres. El reenvío de dominio redirige automáticamente a los visitantes de tu dominio personalizado a otra URL. Dirige tu dominio directamente a tu enlace en la bio o a cualquier otro destino.
Preguntas frecuentes: nombre de dominio personal

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre generar un nombre de dominio.

¿Cuáles son las mejores prácticas para elegir mi nombre de dominio personal?

¿Cómo funcionan los dominios personales?

¿Cuál es el mejor TLD para un nombre de dominio personal?

¿Cómo creo una página de enlace en la bio sencilla para un dominio personal?

¿En qué se diferencia un dominio personal de un perfil en redes sociales?

¿Puedo usar mi dominio personal tanto para el email como para redirigir el sitio web?

¿Debería usar mi nombre completo, la inicial del primer apellido o un apodo en mi dominio personal?

