Los dominios personales consisten en registrar el nombre elegido a través de un registrador de dominios como Hostinger, pagando una tarifa anual. Después, podés usar tu dominio como la dirección de tu sitio web personal, link en bio, email personalizado o como una redirección a otro perfil online. Después del registro, tenés que conectar tu dominio a un servicio de hosting, creador de sitios web o proveedor de email. Esto te brinda un control total sobre el contenido del sitio y tu marca.