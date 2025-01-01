Nombres de dominio personales
Asegurate hoy tu dominio personal
¿Qué es un dominio personal?
¿Por qué me conviene tener un dominio personal?
Email profesional
Olvidate de usar emails genéricos. Obtené tu propio mail con dominio personalizado y genérá mayor confianza y autoridad en el público.
Protegé tu identidad
Alguien más podría ocupar tu dominio personal, ¡no te demores! Aseguralo ahora, protegete de la suplantación de identidad y mantené el control total de tu reputación en internet.
Tu imagen bajo tu control
Este link es de tu propiedad exclusiva, no de otra plataforma o empresa. Vos decidís cómo se comparte y qué contenido le mostrás a la gente.
Posicionate alto en las búsquedas
Es más fácil compartir y escribir un dominio cuando es recordable. Además, esto impulsa el SEO, para que tu página se posicione alto en los motores de búsqueda.
Jerarquizá tu marca
Un dominio profesional automáticamente jerarquiza tu marca. Un nombre reconocible te destaca entre los links genéricos.
Todos tus canales juntos
Tu dominio personal sirve de puerta de entrada a todo tu contenido. Podés usarlo como página de link en bio para concentrar tus perfiles de redes sociales, portfolio y currículum.
Encontrá la extensión que mejor exprese tu identidad
No te preocupes si .com no está disponible. Hay otras extensiones muy efectivas para definir claramente tu marca personal.
.com
.me
.co
.design
.blog
Transformá tu pasión en ingresos
Construí tu marca
Tomá el control total de la estética de tu web. Personalizá cada detalle con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y publicá tu sitio en un dominio que refleje tu marca.
Crecé con un marketing más inteligente
Aprovechá al máximo tu link en bio con SEO integrado, métricas, captura de emails e integraciones de marketing.
Vendé lo que quieras
Compartí productos físicos, descargas digitales, sesiones de coaching, recomendaciones, merchandising personalizado, lo que quieras. Tu link en bio va a aumentar tus ganancias.