Nombres de dominio personales

Asegurate hoy tu dominio personal

¿Qué es un dominio personal?

Un dominio personal es tu dirección única en internet. Es un link exclusivo y personalizado que reemplaza la función de las viejas direcciones genéricas. Podés usarlo para tu sitio web personal, portfolio, blog o dirección de email profesional.
¿Por qué me conviene tener un dominio personal?

Email profesional

Olvidate de usar emails genéricos. Obtené tu propio mail con dominio personalizado y genérá mayor confianza y autoridad en el público.

Protegé tu identidad

Alguien más podría ocupar tu dominio personal, ¡no te demores! Aseguralo ahora, protegete de la suplantación de identidad y mantené el control total de tu reputación en internet.

Tu imagen bajo tu control

Este link es de tu propiedad exclusiva, no de otra plataforma o empresa. Vos decidís cómo se comparte y qué contenido le mostrás a la gente.

Posicionate alto en las búsquedas

Es más fácil compartir y escribir un dominio cuando es recordable. Además, esto impulsa el SEO, para que tu página se posicione alto en los motores de búsqueda.

Jerarquizá tu marca

Un dominio profesional automáticamente jerarquiza tu marca. Un nombre reconocible te destaca entre los links genéricos.

Todos tus canales juntos

Tu dominio personal sirve de puerta de entrada a todo tu contenido. Podés usarlo como página de link en bio para concentrar tus perfiles de redes sociales, portfolio y currículum.

Extensiones de dominios personales

Encontrá la extensión que mejor exprese tu identidad

No te preocupes si .com no está disponible. Hay otras extensiones muy efectivas para definir claramente tu marca personal.

.com

Para inspirar confianza y credibilidad. Suma autoridad inmediata a cualquier proyecto.

.me

.co

.design

.blog

Transformá tu pasión en ingresos

Podés aprovechar tu presencia online conectando con tu audiencia a través de un simple link en tus redes sociales. Vendé sin esfuerzo y hacé crecer tu marca.
Construí tu marca

Tomá el control total de la estética de tu web. Personalizá cada detalle con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y publicá tu sitio en un dominio que refleje tu marca.

Crecé con un marketing más inteligente

Aprovechá al máximo tu link en bio con SEO integrado, métricas, captura de emails e integraciones de marketing.

Vendé lo que quieras

Compartí productos físicos, descargas digitales, sesiones de coaching, recomendaciones, merchandising personalizado, lo que quieras. Tu link en bio va a aumentar tus ganancias.

Reenvío gratis con cada dominio

Tu dominio personal es como una puerta que dirige a las personas exactamente adonde querés. El reenvío de dominio redirige automáticamente a los visitantes desde tu dominio personalizado a otra URL. Podés apuntar tu dominio directamente a tu link en bio o a cualquier destino.
Hacé tuya tu identidad online

Elegí un dominio personal que te ayude a destacarte

Preguntas frecuentes sobre nombres de dominio personales

Encontrá respuesta a las dudas más comunes sobre cómo generar un nombre de dominio.

¿Cuáles son las mejores prácticas a la hora de elegir mi nombre de dominio personal?

¿Cómo funcionan los dominios personales?

¿Cuál es el mejor TLD para un nombre de dominio personal?

¿Cómo hago para crear una página de link en bio simple para un dominio personal?

¿Qué diferencia hay entre un dominio personal y un perfil de redes sociales?

¿Se puede usar un dominio personal tanto para el mail como para la redirección web?

¿Tengo que usar mi nombre completo, mi segundo nombre o un sobrenombre en mi dominio personal?

Protejemos tu privacidad

