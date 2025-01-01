Persoonlijke domeinnamen

Wat is een persoonlijk domein?

Een persoonlijk domein is jouw unieke online adres. Het is de enige link waar jij eigenaar van bent. Het vervangt oude, generieke webadressen met een aangepaste naam. Je kunt het gebruiken voor je persoonlijke website, portfolio, blog of professionele e-mailadres.
Waarom zou ik een persoonlijk domein aanschaffen?

Ga voor professionele e-mail

Stop met het gebruiken van oude generieke e-mail. Een persoonlijk domein-e-mailadres instellen, zoals contact@jouwnaam.nl, is een kleine stap, maar het vergroot direct jouw autoriteit.

Bescherm je identiteit

Als je te lang wacht, kan je persoonlijke domein voorgoed verloren gaan. Als je het nu vastlegt, bescherm je jezelf tegen identiteitsfraude en houd jij de controle over jouw online reputatie.

Beheer je imago

Deze link is alleen van jou, niet van een platform of werkgever. Jij bepaalt hoe deze wordt gedeeld en naar welke content jij mensen doorverwijst.

Word het eerste zoekresultaat

Een herkenbaar domein kan gemakkelijk worden gedeeld en ingetypt. Dit is een belangrijke factor bij het verbeteren van SEO, waardoor je professionele website hoger scoort in zoekmachines.

Verhoog de waarde van je merk

Met een professioneel domein kom je direct waardevol over. Je wordt gezien als een herkenbare naam, niet als zomaar een link.

Bundel je kanalen

Gebruik je persoonlijke domein als toegangspoort tot al jouw content. Je kunt het gebruiken als link in je bio om je sociale profielen, portfolio en cv te organiseren.

Persoonlijke domeinextensies

Zoek een extensie die jouw identiteit weergeeft

Maak je geen zorgen als .nl niet beschikbaar is. Andere krachtige extensies kunnen je persoonlijke merk net zo goed vertegenwoordigen.

.com

Voor universeel vertrouwen en geloofwaardigheid. Als jouw naam hier komt te staan, geeft dat elk project direct meer autoriteit.

.me

.co

.design

.blog

Zet je passie om in winst

Verbind je volgers met jouw online wereld via één simpele link in je sociale media profielen. Deel je socials, verkoop met gemak, en laat je merk groeien
Bouw je merk op

Bepaal zelf hoe je website eruitziet en aanvoelt. Pas elk detail aan met onze intuïtieve drag-and-drop-editor en lanceer je site op een domein dat bij jouw merk past.

Groei met slimme marketing

Benut het volledige potentieel van je link in bio met ingebouwde SEO, analytics, e-mailregistratie en marketingintegraties.

Verkoop wat je wilt

Deel fysieke producten, digitale downloads, coachinggesprekken, affiliates, print-on-demand merchandise... Je link in bio is ontworpen om te converteren.

Gratis domeindoorschakeling bij elk domein

Gratis domeindoorschakeling bij elk domein

Claim je online identiteit

Kies een persoonlijke domeinnaam waarmee je bedrijf zich onderscheidt

