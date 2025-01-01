Vanaf 7,45 €/mnd - geen extra kosten

Implementeer uw Node.js frontend web-app

Lever React, Next.js, Vite en andere webapps binnen enkele minuten. U codeert, wij draaien het. Snelle implementaties, geen onverwachte rekeningen, geen DevOps.

Gratis domein voor 1 jaar Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar Gratis beheerde SSL's
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer uw Node.js frontend web-app

Wereldwijd 1 miljoen ontwikkelaars van stroom voorzien

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Alles wat essentieel is. Geen onzin.

Betaalbaar

Beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt. Eén maandprijs - geen verrassingen.

Volledig beheerd

Jij programmeert, wij houden het online. Servers en beveiliging — geregeld.

Ingebouwde prestaties

Hostinger CDN, WAF en DDoS-beveiliging inbegrepen.

Code-eerst

Direct implementeren vanuit IDE: VS Code, Cursor, Claude of een andere AI-assistent.

Krachtig ingebouwd ecosysteem

Gratis domein en zakelijk e-mailadres gedurende 1 jaar, plus gratis beheerde SSL's.

Werkt met uw stack

Werkt met React, Next.js, Vite, Vue.js en andere. Geen vaste verplichtingen. Bouw op jouw manier.

Push je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind uw project

Maak verbinding met GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit de AI-code-assistent

Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-opdrachten worden verwerkt en je bent klaar om te verzenden.

1. Verbind uw project

2. Direct implementeren

Lanceer uw Node.js web-app binnen enkele seconden

Servers, beveiliging en schaalbaarheid – alles is geregeld. (Backend-ondersteuning binnenkort beschikbaar)

2. Direct implementeren

3. Beheer en schaal

Houd de controle en schaal met vertrouwen

Controleer de prestaties, wijs domeinen toe en implementeer ze automatisch opnieuw.

3. Beheer en schaal
Nieuw

Direct vanuit de IDE implementeren. Geen dashboard nodig.

Agentic Deployment verbindt uw IDE met de beheerde infrastructuur van Hostinger, waardoor snelle, code-first app-implementaties mogelijk zijn – rechtstreeks vanuit uw editor of via GitHub voor versiebeheer en samenwerking in teams.

Start Node.js-webapps, PHP- of WordPress-projecten zonder uw codeerproces te verlaten.

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik.

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij uw doelgroep om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters en CDN's over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik.

Eén maandprijs, geen verborgen kosten

Ga vol vertrouwen aan de slag. Onze 30 dagen geld-terug-garantie garandeert dat het risicoloos is.

Cloud Startup

Geoptimaliseerd voor zakelijke en e-commerce websites

Startup
Professional
Enterprise

Bronnen

5 Node.js frontend web apps
NIEUW
2 CPU cores
3 GB RAM
100 GB NVMe opslag
2 000 000 inodes (bestanden en mappen)
100 PHP Workers
100 websites
25,99 €BESPAAR 71%
7,45  € /mnd

+ maanden gratis

Voor een 48 maand(en) termijn. € 23.99/mnd bij verlenging

Gratis domein voor 1 jaar
Onbeperkte SSL
GRATIS
7-daagse Horizons proefperiode
GRATIS
10 mailboxen - 1 jaar gratis
GRATIS
Managed hosting voor WordPress, WooCommerce en Node.js frontend apps
CDN inbegrepen
Dedicated IP-adres
24/7 expert prioriteitsondersteuning
NIEUW
30-dagen-geld-terug-garantie
AI SEO-klaar
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Veelgestelde vragen

Welke frameworks worden ondersteund?

Wat is het verschil met VPS-hosting?

Geldt er een verkeerslimiet of toeslag voor extra data?

Kan ik privé GitHub-repositories implementeren?

Bestaat er gratis ondersteuning voor migratie?