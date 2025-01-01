Vanaf 7,45 €/mnd - geen extra kosten
Implementeer uw Node.js frontend web-app
Lever React, Next.js, Vite en andere webapps binnen enkele minuten. U codeert, wij draaien het. Snelle implementaties, geen onverwachte rekeningen, geen DevOps.
Alles wat essentieel is. Geen onzin.
Betaalbaar
Beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt. Eén maandprijs - geen verrassingen.
Volledig beheerd
Jij programmeert, wij houden het online. Servers en beveiliging — geregeld.
Ingebouwde prestaties
Hostinger CDN, WAF en DDoS-beveiliging inbegrepen.
Code-eerst
Direct implementeren vanuit IDE: VS Code, Cursor, Claude of een andere AI-assistent.
Krachtig ingebouwd ecosysteem
Gratis domein en zakelijk e-mailadres gedurende 1 jaar, plus gratis beheerde SSL's.
Werkt met uw stack
Werkt met React, Next.js, Vite, Vue.js en andere. Geen vaste verplichtingen. Bouw op jouw manier.
Push je code. Wij nemen het vanaf hier over.
1. Verbind uw project
Maak verbinding met GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit de AI-code-assistent
Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-opdrachten worden verwerkt en je bent klaar om te verzenden.
2. Direct implementeren
Lanceer uw Node.js web-app binnen enkele seconden
Servers, beveiliging en schaalbaarheid – alles is geregeld. (Backend-ondersteuning binnenkort beschikbaar)
3. Beheer en schaal
Houd de controle en schaal met vertrouwen
Controleer de prestaties, wijs domeinen toe en implementeer ze automatisch opnieuw.
Direct vanuit de IDE implementeren. Geen dashboard nodig.
Agentic Deployment verbindt uw IDE met de beheerde infrastructuur van Hostinger, waardoor snelle, code-first app-implementaties mogelijk zijn – rechtstreeks vanuit uw editor of via GitHub voor versiebeheer en samenwerking in teams.
Start Node.js-webapps, PHP- of WordPress-projecten zonder uw codeerproces te verlaten.
Eén maandprijs, geen verborgen kosten
