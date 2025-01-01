Triển khai ứng dụng web Node.js
Đem lại React, Next.js, Vite và các ứng dụng web khác chỉ trong vài phút. Bạn viết code, chúng tôi chạy. Triển khai nhanh chóng, không phát sinh chi phí, không cần DevOps.
Cung cấp cho hơn 1 triệu nhà phát triển trên toàn thế giới
Tất cả những điều cần thiết. Không có gì vô nghĩa
Giá cả hợp lý
Giá trị tốt nhất trên thị trường. Một mức giá hàng tháng - không bất ngờ.
Được quản lý hoàn toàn
Bạn viết mã, chúng tôi lưu trữ trực tuyến. Máy chủ và bảo mật — được xử lý.
Hiệu suất tích hợp
Đã bao gồm CDN, WAF và bảo vệ chống DDoS của Hostinger.
Ưu tiên mã
Triển khai trực tiếp từ IDE - VS Code, Cursor, Claude hoặc bất kỳ trợ lý AI nào.
Hệ sinh thái mạnh mẽ tích hợp sẵn
Miễn phí tên miền và email doanh nghiệp trong 1 năm, cùng với SSL được quản lý miễn phí.
Hoạt động với hầu hết framework
Tương thích với React, Next.js, Vite, Vue.js và các công cụ khác. Không bị giới hạn. Tự do phát triển theo cách của bạn.
Đẩy mã của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.
1. Kết nối dự án của bạn
Kết nối GitHub, tải lên tệp ZIP hoặc triển khai từ trợ lý mã AI
Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, lệnh xây dựng sẽ được xử lý và bạn đã sẵn sàng để triển khai.
2. Triển khai ngay lập tức
Khởi chạy ứng dụng web Node.js trong vài giây
Máy chủ, bảo mật và mở rộng - tất cả đều được xử lý.
3. Quản lý và mở rộng
Tự tin nắm quyền kiểm soát và mở rộng quy mô
Theo dõi hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.
Triển khai trực tiếp từ IDE. Không cần bảng điều khiển
Agentic Deployment kết nối IDE của bạn với cơ sở hạ tầng được Hostinger quản lý, cho phép triển khai ứng dụng nhanh chóng, ưu tiên mã nguồn — trực tiếp từ trình soạn thảo hoặc thông qua GitHub để kiểm soát phiên bản và cộng tác nhóm.
Khởi chạy ứng dụng web Node.js, PHP hoặc dự án WordPress mà không cần rời khỏi quá trình viết mã.
Một mức giá hàng tháng, không phí ẩn
Cloud Startup
Tối ưu hóa cho trang web kinh doanh và thương mại điện tử
Tài nguyên
+ tháng miễn phí
Đối với kỳ hạn 48 tháng. 483900 VNĐ/tháng khi bạn gia hạn
Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.