Việc lưu trữ OpenClaw trên VPS là lý tưởng cho người dùng chuyên nghiệp, nhà phát triển và các nhóm nhỏ muốn có một trợ lý AI hoạt động liên tục có khả năng thực hiện các tác vụ, chứ không chỉ đơn thuần là trò chuyện. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người đang tự động hóa quy trình làm việc trên nhiều công cụ (ví dụ: GitHub, trình duyệt, email, cơ sở dữ liệu), vận hành trợ lý đa kênh cho nhóm hoặc cộng đồng của họ, hoặc thử nghiệm các kỹ năng và plugin tùy chỉnh. Nó cũng rất phù hợp với những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư, những người muốn giữ dữ liệu và thông tin đăng nhập dưới sự kiểm soát của máy chủ riêng của họ hơn là trong môi trường SaaS được quản lý hoàn toàn.