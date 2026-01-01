Dịch vụ lưu trữ OpenClaw
Triển khai OpenClaw chỉ trong vài giây
Tự động hóa AI của OpenClaw đã được cấu hình sẵn cho bạn.
Sử dụng dịch vụ lưu trữ VPS OpenClaw để hỗ trợ các quy trình làm việc AI tự động.
Triển khai chỉ với 1 cú nhấp chuột
Không cần lo lắng về các vấn đề kỹ thuật. Khởi chạy AI riêng của bạn chỉ trong vài giây với mẫu được cài đặt sẵn. Không cần lập trình hay cấu hình máy chủ phức tạp—chỉ cần nhấp chuột và bắt đầu.
Tín dụng AI tích hợp sẵn
Hãy quên đi những rắc rối với API. Số lượt sử dụng AI của bạn được liên kết tự động và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Không cần tài khoản bên thứ ba hay khóa thủ công—chỉ cần tự động hóa tức thì.
Độ tin cậy luôn hoạt động
Hãy để trợ lý ảo của bạn hoạt động 24/7. Trí tuệ nhân tạo (AI) của bạn luôn hoạt động trên máy chủ ảo riêng (VPS) để xử lý khách hàng tiềm năng và quản lý công việc ngay cả khi máy tính của bạn ngoại tuyến.
OpenClaw Hosting - dịch vụ lưu trữ web đáng tin cậy.
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
VPS của Hostinger thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS được thiết lập rất tốt.