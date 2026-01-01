Đừng bỏ lỡ ưu đãi có thời hạn!
Khám phá
Giảm giá lên đến 71% cho

Dịch vụ lưu trữ OpenClaw

Triển khai OpenClaw chỉ trong vài giây

Thiết lập chỉ với 1 cú nhấp chuột
Tín dụng AI được cấu hình sẵn
Thưởng gấp đôi điểm AI
Bảo mật và chủ quyền dữ liệu
120.900  VNĐ /th
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
móng vuốt mở

Hãy hành động với ưu đãi lớn nhất của chúng tôi

GIẢM GIÁ 60%
KVM 1
302.900  VNĐ
120.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 223.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
GIẢM GIÁ 66%
KVM 2
483.900  VNĐ
166.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 302.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
GIẢM GIÁ 71%
KVM 4
786.900  VNĐ
226.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 604.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
GIẢM GIÁ 70%
KVM 8
1.512.900  VNĐ
453.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 1.209.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
GIẢM GIÁ 60%
KVM 1
302.900  VNĐ
120.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 223.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
GIẢM GIÁ 66%
KVM 2
483.900  VNĐ
166.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 302.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
GIẢM GIÁ 71%
KVM 4
786.900  VNĐ
226.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 604.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
GIẢM GIÁ 70%
KVM 8
1.512.900  VNĐ
453.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 1.209.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Sao lưu hàng tuần miễn phí
Quản lý tường lửa
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Trợ lý AI hỗ trợ bởi MCP
Tên miền .cloud miễn phí trong 1 năm
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Sao lưu hàng tuần miễn phí
Quản lý tường lửa
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Trợ lý AI hỗ trợ bởi MCP
Tên miền .cloud miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Tự động hóa AI của OpenClaw đã được cấu hình sẵn cho bạn.

OpenClaw là một trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở đã được chứng minh, hoạt động như trợ lý cá nhân của bạn. Nó hoạt động 24/7 để trò chuyện và xử lý các tác vụ cho bạn trên các nền tảng yêu thích, bao gồm WhatsApp, Telegram, Slack và nhiều ứng dụng nhắn tin khác.

Bằng cách lưu trữ trên VPS của Hostinger, bạn sẽ có một môi trường mạnh mẽ, an toàn cho AI của mình với sự riêng tư tuyệt đối. Quá trình này hoàn toàn dễ dàng: thiết lập chỉ với 1 cú nhấp chuột sẽ lo việc cài đặt, và số lượng tài nguyên AI của bạn đã được cấu hình sẵn để bạn có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức.
móng vuốt mở

Sử dụng dịch vụ lưu trữ VPS OpenClaw để hỗ trợ các quy trình làm việc AI tự động.

Hãy cài đặt OpenClaw trên máy chủ ảo VPS riêng để có trợ lý ảo hoạt động liên tục. Nó đảm bảo an toàn trong khi tự động hóa quy trình làm việc hàng ngày, quản lý tin nhắn và giải quyết danh sách việc cần làm của bạn.

Triển khai chỉ với 1 cú nhấp chuột

Không cần lo lắng về các vấn đề kỹ thuật. Khởi chạy AI riêng của bạn chỉ trong vài giây với mẫu được cài đặt sẵn. Không cần lập trình hay cấu hình máy chủ phức tạp—chỉ cần nhấp chuột và bắt đầu.

móng vuốt mở

Tín dụng AI tích hợp sẵn

Hãy quên đi những rắc rối với API. Số lượt sử dụng AI của bạn được liên kết tự động và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Không cần tài khoản bên thứ ba hay khóa thủ công—chỉ cần tự động hóa tức thì.

móng vuốt mở

Độ tin cậy luôn hoạt động

Hãy để trợ lý ảo của bạn hoạt động 24/7. Trí tuệ nhân tạo (AI) của bạn luôn hoạt động trên máy chủ ảo riêng (VPS) để xử lý khách hàng tiềm năng và quản lý công việc ngay cả khi máy tính của bạn ngoại tuyến.

móng vuốt mở

Triển khai chỉ với 1 cú nhấp chuột

Không cần lo lắng về các vấn đề kỹ thuật. Khởi chạy AI riêng của bạn chỉ trong vài giây với mẫu được cài đặt sẵn. Không cần lập trình hay cấu hình máy chủ phức tạp—chỉ cần nhấp chuột và bắt đầu.

móng vuốt mở

Tín dụng AI tích hợp sẵn

Hãy quên đi những rắc rối với API. Số lượt sử dụng AI của bạn được liên kết tự động và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Không cần tài khoản bên thứ ba hay khóa thủ công—chỉ cần tự động hóa tức thì.

móng vuốt mở

Độ tin cậy luôn hoạt động

Hãy để trợ lý ảo của bạn hoạt động 24/7. Trí tuệ nhân tạo (AI) của bạn luôn hoạt động trên máy chủ ảo riêng (VPS) để xử lý khách hàng tiềm năng và quản lý công việc ngay cả khi máy tính của bạn ngoại tuyến.

móng vuốt mở

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Phát triển địa phương. Tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Tăng tốc độ tải trang bằng cách chọn vị trí máy chủ càng gần người dùng càng tốt. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.

Image

OpenClaw Hosting - dịch vụ lưu trữ web đáng tin cậy.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

VPS của Hostinger thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS được thiết lập rất tốt.

Làm việc hiệu quả hơn với Kodee

Kodee – trợ lý AI thân thiện của bạn – luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến VPS.

Trợ lý AI luôn hoạt động và sẵn sàng hỗ trợ bạn mà không mất thêm phí, giúp thực hiện mọi tác vụ quản lý VPS. Cho dù bạn đang khắc phục lỗi, cập nhật tường lửa hay quản lý dữ liệu, trợ lý AI sẽ đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian bằng cách biến các yêu cầu đơn giản thành các thao tác máy chủ đáng tin cậy.
móng vuốt mở

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

Dùng thử miễn phí với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền của chúng tôi để biết chi tiết.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

OpenClaw là gì và tôi có thể sử dụng nó để làm gì trên VPS?

OpenClaw là gì và tôi có thể sử dụng nó để làm gì trên VPS?

Tại sao tôi nên chạy OpenClaw trên VPS thay vì trên máy tính cá nhân của mình?

Tôi có thể kiểm soát và tùy chỉnh OpenClaw ở mức độ nào khi lưu trữ trên VPS?

Việc sử dụng VPS ảnh hưởng như thế nào đến hiệu năng, khả năng mở rộng và độ tin cậy của OpenClaw?

Dịch vụ lưu trữ VPS OpenClaw phù hợp nhất với đối tượng nào?

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.