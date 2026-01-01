OpenClaw hosting na VPS-u idealan je za napredne korisnike, developere i male timove koji žele trajnog AI agenta koji može zapravo izvršavati zadatke, a ne samo razgovarati. Izvrsno odgovara ljudima koji automatiziraju tijekove rada u različitim alatima (npr. GitHub, preglednici, e-pošta, baze podataka), pokreću višekanalne asistente za svoj tim ili zajednicu ili eksperimentiraju s prilagođenim vještinama i dodacima. Također je dobro prilagođen korisnicima koji vode računa o privatnosti i koji radije drže podatke i vjerodajnice pod vlastitom kontrolom poslužitelja nego u potpuno upravljanom SaaS okruženju.