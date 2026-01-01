Līdz pat 67% atlaide

OpenClaw mitināšanai

Izvietojiet OpenClaw dažu sekunžu laikā

Iestatīšana ar vienu klikšķi
Iepriekš konfigurēti mākslīgā intelekta kredītpunkti
2x mākslīgā intelekta kredītu bonuss
Datu privātums un suverenitāte
4,99  € /mēn.
30 dienu atmaksas garantija
atvērtā naga

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% ATLAIDE
KVM 1
4,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 9,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
61% ATLAIDE
KVM 2
6,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 12,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
67% ATLAIDE
KVM 4
9,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 24,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
67% ATLAIDE
KVM 8
19,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas iknedēļas dublējumkopijas
Ugunsmūra pārvaldība
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
MI asistents, ko nodrošina MCP
Bezmaksas .cloud domēns uz 1 gadu
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

OpenClaw AI automatizācija ir iepriekš konfigurēta jums

OpenClaw ir pārbaudīts, atvērtā koda mākslīgais intelekts, kas darbojas kā jūsu privātais asistents. Tas darbojas visu diennakti, lai tērzētu un veiktu uzdevumus jūsu vietā jūsu iecienītākajās platformās, tostarp WhatsApp, Telegram, Slack un daudzās citās ziņojumapmaiņas lietotnēs.

Izvietojot to Hostinger VPS, jūs iegūstat jaudīgu, drošu mājvietu savam mākslīgajam intelektam ar pilnīgu privātumu. Tas ir pilnīgi bez problēmām: mūsu viena klikšķa iestatīšanas rīks apstrādā instalēšanu, un jūsu mākslīgā intelekta kredītpunkti ir iepriekš konfigurēti, lai jūs varētu sākt darbu nekavējoties.
atvērtā naga

Palaidiet OpenClaw VPS mitināšanu, lai nodrošinātu autonomas mākslīgā intelekta darbplūsmas

Nodrošiniet OpenClaw privātu VPS serveri vienmēr pieejamam asistentam. Tas nodrošina drošību, vienlaikus automatizējot ikdienas darbplūsmas, pārvaldot ziņojumus un veicot jūsu darāmo lietu sarakstu jūsu vietā.

Izvietošana ar vienu klikšķi

Izlaidiet tehniskās galvassāpes. Palaidiet savu privāto mākslīgo intelektu dažu sekunžu laikā, izmantojot iepriekš instalētu veidni. Nav nepieciešama kodēšana vai sarežģīta servera konfigurācija — vienkārši noklikšķiniet un sāciet.

atvērtā naga

Iepriekš integrēti mākslīgā intelekta kredītpunkti

Aizmirstiet par API sarežģījumiem. Jūsu AI kredītpunkti tiek automātiski saistīti un gatavi lietošanai. Nav nepieciešami trešo pušu konti vai manuālas atslēgas — tikai tūlītēja automatizācija.

atvērtā naga

Vienmēr pieejama uzticamība

Nodrošiniet savam asistentam darbu visu diennakti. Jūsu mākslīgais intelekts paliek aktīvs privātā VPS serverī, lai apstrādātu potenciālos klientus un pārvaldītu uzdevumus pat tad, ja jūsu dators ir bezsaistē.

atvērtā naga

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Vietējā attīstība. Globāls tvērums.

Palieliniet ielādes ātrumu, izvēloties servera atrašanās vietu, kas atrodas pēc iespējas tuvāk jūsu auditorijai. Mums ir datu centri visā Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.

Image

OpenClaw hostings, uz kuru varat paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

Noel
Noel

Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
Omkar

Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

Sylvain
Sylvain

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.

Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

Strādājiet gudrāk ar Kodee

Kodee – jūsu draudzīgais mākslīgā intelekta asistents – ir šeit, lai palīdzētu jums ar visiem ar VPS saistītiem jautājumiem.

Mākslīgā intelekta aģents vienmēr ir ieslēgts un pieejams bez papildu maksas, palīdzot ar visiem VPS pārvaldības uzdevumiem. Neatkarīgi no tā, vai labojat kļūdu, atjaunināt ugunsmūri vai pārvaldāt datus, mākslīgā intelekta aģents vienkāršo procesu un ietaupa jūsu laiku, pārvēršot vienkāršas uzvednes uzticamā servera darbībā.
atvērtā naga

30 dienu atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

Kas ir OpenClaw un kam es to varu izmantot VPS serverī?

Kas ir OpenClaw un kam es to varu izmantot VPS serverī?

Kāpēc man vajadzētu darbināt OpenClaw VPS serverī, nevis savā datorā?

Cik lielas kontroles un pielāgošanas iespējas es iegūstu, mitinot OpenClaw VPS serverī?

Kā VPS ietekmē OpenClaw veiktspēju, mērogojamību un uzticamību?

Kam OpenClaw VPS mitināšana ir vispiemērotākā?

Mums rūp tavs privātums

