Apdrukas pēc pieprasījuma vietne
Izveido veikalu un sāc pārdot pielāgotus produktus
Aizmirsti par krājumiem un piegādes loģistiku. Izveido, pārdod un vadi savu preču biznesu no viena vadības paneļa.
Kāpēc izveidot savu pielāgoto produktu veikalu ar Hostinger
Izveido dažās minūtēs
Izveido sava zīmola preču veikalu dažu minūšu laikā ar Hostinger MI konstruktoru un Printful integrāciju.
Nekādu sākotnējo izmaksu
Maksā tikai tad, kad pārdod, un paturi 100% peļņas. Mēs neiekasējam nekādas darījumu maksas.
Pārdod jebko – no T-krekliem līdz plakātiem
Izvēlies no simtiem premium produktu, katram no kuriem ir nodrošināta kvalitātes kontrole, kurai vari uzticēties.
Automatizēta pasūtījumu apstrāde
Printful apdrukā, iepako un piegādā katru pasūtījumu visā pasaulē. Tev nav jāaiztiek neviena kaste vai jāglabā dārgi krājumi.
Izveido savu POD veikalu ar 3 vienkāršām darbībām
1. Izveido savu vietni un pievieno Printful
Izveido savu vietni ar MI konstruktoru vai izvēlies dizainera veidotu e-komercijas sagatavi – nav nepieciešams programmēt.
2. Izveido savus produktus
Augšupielādē savu mākslas darbu un izvēlies no vairāk nekā 400 premium produktiem, kuru vidū ir t-krekli, krūzes un tālruņu vāciņi. Pielāgo detaļas, nosaki cenu un sāc pārdot. Vēlies to vispirms pāŗbaudīt? Pasūti paraugu.
3. Sāc pārdot
Printful tava veikala vārdā parūpējas par apdruku un piegādi katru reizi, kad kāds veic pirkumu. Bez krājumiem, bez problēmām ar piegādi un bez papildu maksām.
Atrodi sev ideālo mājaslapu konstruktora plānu
E-komercija
Pārdod līdz 1000 produktiem
Plāno un pārdod pakalpojumus
100+ maksājumu veidi
0% darījumu maksas
Apdruka pēc pieprasījuma
Krājumu pārvaldība
Produktu atsauksmes
Piegādes noteikumu iestatīšana
Ieteiktie produkti
Sociālo tīklu saišu lapu sagataves
Business mājaslapu konstruktors
Sāc pārdot internetā ātrāk ar MI
Izveido savu zīmolu dažās minūtēs ar MI rīkiem, kas paveic smago darbu tavā vietā. Nekavējoties izveido efektīvu interneta veikalu, optimizē to ar viediem SEO ieteikumiem un izveido unikālu logo, kas atspoguļo tavu uzņēmumu, nepakustinot ne pirkstu.
Piesaisti uzmanību ar iebūvētajiem mārketinga un SEO rīkiem
Pārūpējies, ka tavs veikals sasniedz īstos klientus ar tādām mārketinga integrācijām kā Google Ads un Meta Pixel. Mūsu iebūvētie SEO rīki palīdzēs tev parādīties tur, kur tas ir nesīs rezultātus.
BUJ par apdruku pēc pieprasījuma
Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par apdruku pēc pieprasījuma.