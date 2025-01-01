Apdrukas pēc pieprasījuma vietne

Izveido veikalu un sāc pārdot pielāgotus produktus

Aizmirsti par krājumiem un piegādes loģistiku. Izveido, pārdod un vadi savu preču biznesu no viena vadības paneļa.

30 dienu atmaksas garantija
Kāpēc izveidot savu pielāgoto produktu veikalu ar Hostinger

Izveido dažās minūtēs

Izveido sava zīmola preču veikalu dažu minūšu laikā ar Hostinger MI konstruktoru un Printful integrāciju.

Nekādu sākotnējo izmaksu

Maksā tikai tad, kad pārdod, un paturi 100% peļņas. Mēs neiekasējam nekādas darījumu maksas.

Pārdod jebko – no T-krekliem līdz plakātiem

Izvēlies no simtiem premium produktu, katram no kuriem ir nodrošināta kvalitātes kontrole, kurai vari uzticēties.

Automatizēta pasūtījumu apstrāde

Printful apdrukā, iepako un piegādā katru pasūtījumu visā pasaulē. Tev nav jāaiztiek neviena kaste vai jāglabā dārgi krājumi.

Izveido savu POD veikalu ar 3 vienkāršām darbībām

1. Izveido savu vietni un pievieno Printful

Izveido savu vietni ar MI konstruktoru vai izvēlies dizainera veidotu e-komercijas sagatavi – nav nepieciešams programmēt.
2. Izveido savus produktus

Augšupielādē savu mākslas darbu un izvēlies no vairāk nekā 400 premium produktiem, kuru vidū ir t-krekli, krūzes un tālruņu vāciņi. Pielāgo detaļas, nosaki cenu un sāc pārdot. Vēlies to vispirms pāŗbaudīt? Pasūti paraugu.
3. Sāc pārdot

Printful tava veikala vārdā parūpējas par apdruku un piegādi katru reizi, kad kāds veic pirkumu. Bez krājumiem, bez problēmām ar piegādi un bez papildu maksām.
Atrodi sev ideālo mājaslapu konstruktora plānu

Īsteno savu ideju internetā bez riska ar 30 dienu naudas atmaksas garantiju.
E-komercija
Pārdod līdz 1000 produktiem
Plāno un pārdod pakalpojumus
100+ maksājumu veidi
0% darījumu maksas
Apdruka pēc pieprasījuma
Krājumu pārvaldība
Produktu atsauksmes
Piegādes noteikumu iestatīšana
Ieteiktie produkti
Sociālo tīklu saišu lapu sagataves
Business mājaslapu konstruktors
14,99  €IETAUPI 73%
3,99  € /mēn.
Iegādājoties 48 mēnešu plānu

+ mēneši BEZ MAKSAS

Maksājumu noteikumi

Tas viss tev bez papildu maksas

Bezmaksas domēns (9,99 € vērtībā)
24/7 klientu atbalsts
Bezmaksas e-pasta pakalpojums (līdz 50 e-pasta adresēm)
30 dienu atmaksas garantija

Tavi panākumi internetā sākas šeit

Sāc pārdot internetā ātrāk ar MI

Izveido savu zīmolu dažās minūtēs ar MI rīkiem, kas paveic smago darbu tavā vietā. Nekavējoties izveido efektīvu interneta veikalu, optimizē to ar viediem SEO ieteikumiem un izveido unikālu logo, kas atspoguļo tavu uzņēmumu, nepakustinot ne pirkstu.
Izveidot ar MI
Piesaisti uzmanību ar iebūvētajiem mārketinga un SEO rīkiem

Pārūpējies, ka tavs veikals sasniedz īstos klientus ar tādām mārketinga integrācijām kā Google Ads un Meta Pixel. Mūsu iebūvētie SEO rīki palīdzēs tev parādīties tur, kur tas ir nesīs rezultātus.
Izveido e-pasta kampaņas bez piepūles

Ar Hostinger Reach tu vari veidot visaptverošas e-pasta kampaņas, informējot savus abonentus par jaunumiem veikalā.

Sāc tagad

Sāc veidot, sāc pārdot

BUJ par apdruku pēc pieprasījuma

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par apdruku pēc pieprasījuma.

Kas ir apdruka pēc pieprasījuma?

Kas ir labāka – tiešā piegāde (dropshipping) vai apdruka pēc pieprasījuma?

Vai apdruka pēc pieprasījuma joprojām ir ienesīga?

Kura ir labākā apdrukas pēc pieprasījuma vietne?

Kā uzsākt apdrukas pēc pieprasījuma biznesu?

Vai apdrukai pēc pieprasījuma ir nepieciešama licence?

Vai apdrukai pēc pieprasījuma ir nepieciešami krājumi?

Vai man ir jānosūta apdrukas pēc pieprasījuma produkti?