Dropshipping memungkinkan Anda menjual produk secara online tanpa menyimpan inventaris. Ketika seseorang memesan di toko Anda, pesanan tersebut secara otomatis dikirim ke pemasok pihak ketiga yang mengirimkan produk langsung ke pelanggan Anda.

Cetak sesuai permintaan adalah salah satu bentuk dropshipping, karena penjual tidak perlu menyimpan inventaris – pemasok yang menangani pengiriman dan logistik.

Cetak sesuai permintaan sangat cocok bagi siapa pun yang ingin menjual produk khusus dan membangun merek yang unik. Tidak perlu khawatir tentang inventaris atau biaya di muka. Layanan ini ideal bagi influencer, artis, dan perusahaan yang ingin menjual merchandise atau produk khusus secara online.