Mengapa meluncurkan toko produk khusus Anda dengan Hostinger

Luncurkan dalam hitungan menit

Buat toko dagangan bermerek lengkap dalam hitungan menit dengan integrasi Hostinger AI Builder dan Printful.

Tanpa biaya awal

Bayar hanya saat Anda berhasil menjual, dan dapatkan 100% keuntungannya. Kami tidak mengenakan biaya transaksi.

Jual apa saja mulai dari kaos hingga poster

Pilih dari ratusan produk premium, masing-masing dengan kontrol kualitas bawaan yang dapat Anda percaya.

Pemenuhan tanpa perlu sentuhan tangan

Printful mencetak, mengemas, dan mengirimkan setiap pesanan ke seluruh dunia. Anda tak perlu lagi menyentuh kotak atau menyimpan stok barang mahal.

Buat toko cetak sesuai permintaan Anda dalam 3 langkah mudah

Bangun situs Anda dan hubungkan Printful

Bangun situs web Anda dengan AI Builder atau pilih templat e-niaga buatan desainer – tidak perlu pengkodean.
2. Buat produk Anda

Unggah karya seni Anda dan pilih dari 400+ produk premium, termasuk kaus, mug, dan casing ponsel. Sesuaikan detailnya, tentukan harga, dan mulailah berjualan. Ingin mencobanya terlebih dahulu? Pesan sampel.
3. Mulai menjual

Printful mengurus pencetakan dan pengiriman setiap kali Anda melakukan penjualan, semuanya atas nama toko Anda. Tanpa inventaris, tanpa repot pengiriman, dan tanpa biaya tambahan.
Temukan paket pembuat situs web yang tepat untuk Anda

Wujudkan ide Anda secara daring tanpa risiko dengan jaminan uang kembali 30 hari.
Mulailah berjualan online lebih cepat dengan AI

Bangun merek Anda dalam hitungan menit dengan perangkat AI yang akan melakukan pekerjaan berat untuk Anda. Buat toko online berkonversi tinggi secara instan, optimalkan dengan saran SEO cerdas, dan ciptakan logo unik yang mencerminkan bisnis Anda, semuanya mudah.
Dapatkan perhatian dengan pemasaran dan SEO bawaan

Pastikan toko Anda menjangkau pelanggan yang tepat dengan integrasi pemasaran, termasuk Google Ads dan Meta Pixel. Alat SEO bawaan kami akan membantu Anda tampil di tempat yang tepat.
Buat kampanye email dengan mudah

Dengan Hostinger Reach, Anda dapat membuat semua kampanye email dalam satu paket, yang akan selalu memberi informasi terkini kepada pelanggan tentang toko Anda.

FAQ cetak sesuai permintaan

Temukan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang cetak sesuai permintaan.

Apa itu cetak sesuai permintaan?

Mana yang lebih baik: Dropshipping atau cetak sesuai permintaan?

Apakah cetak sesuai permintaan masih menguntungkan?

Apa situs web cetak sesuai permintaan yang terbaik?

Bagaimana cara memulai bisnis cetak sesuai permintaan?

Apakah Anda memerlukan lisensi untuk mencetak sesuai permintaan?

Apakah Anda memerlukan inventaris untuk mencetak sesuai permintaan?

Apakah saya perlu mengirimkan produk POD?