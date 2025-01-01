Το dropshipping σας επιτρέπει να πουλάτε προϊόντα στο διαδίκτυο χωρίς να έχετε αποθέματα. Όταν κάποιος πραγματοποιεί μια παραγγελία στο κατάστημά σας, αυτή αποστέλλεται αυτόματα σε έναν τρίτο προμηθευτή, ο οποίος αποστέλλει το προϊόν απευθείας στον πελάτη σας.

Η εκτύπωση κατά παραγγελία είναι μια μορφή dropshipping, καθώς δεν απαιτεί από τον πωλητή να διατηρεί αποθέματα - ο προμηθευτής αναλαμβάνει την αποστολή και τα logistics.

Η εκτύπωση κατά παραγγελία είναι ιδανική για όσους επιθυμούν να πωλούν προσαρμοσμένα προϊόντα και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό εμπορικό σήμα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα αποθέματα ή το αρχικό κόστος. Είναι ιδανικό για influencers, καλλιτέχνες και εταιρείες που θέλουν να πουλήσουν merch ή προσαρμοσμένα προϊόντα online.