Tarvepainatusverkkosivusto
Luo kauppa ja aloita yksilöityjen tuotteiden myynti
Unohda varastointi ja toimituslogistiikka. Suunnittele, myy ja pyöritä kauppatavaraliiketoimintaasi yhdestä ohjauspaneelista.
Miksi julkaista kauppa yksilöidyille tuotteille Hostingerilla
Julkaise minuuteissa
Luo täysin brändätty oheistuotekauppa minuuteissa Hostinger AI Builderin ja Printfulin integraation avulla.
Ei alkukustannuksia
Maksat vain tuotteen myydessäsi ja pidät 100 % voitosta. Emme veloita transaktiokuluja.
Myy mitä tahansa t-paidoista julisteisiin
Valitse sadoista ensiluokkaisista tuotteista, joista jokaisella on sisäänrakennettu laadunvalvonta, johon voit luottaa.
Handsfree-toimitus
Printful tulostaa, pakkaa ja lähettää jokaisen tilauksen kaikkialle maailman. Sinun ei koskaan tarvitse koskea tuotepakettiin tai pitää hallussasi kallista varastoa.
Luo oma tarvepainatuspalvelusi kolmella helpolla vaiheella
1. Rakenna sivustosi ja yhdistä Printful
Rakenna verkkosivustosi AI Builderilla tai valitse suunnittelijan tekemä verkkokauppamalli – koodausta ei tarvita.
2. Luo tuotteesi
Lataa taideteoksesi ja valitse suuosikkisi yli 400 premium-tuotteen joukosta. Valikoimissa on t-paitoja, mukeja ja puhelinkuoria. Mukauta yksityiskohtia, aseta hinta ja aloita myynti. Haluatko testata tuotetta ensin? Tilaa näyte.
3. Aloita myynti
Printful huolehtii painatuksesta ja toimituksesta aina, kun myyt tuotteen, kaikki kauppasi nimissä. Ei varastoa, ei toimitusongelmia eikä lisämaksuja.
Löydä täydellinen kotisivukonepakettisi
Verkkokaupat
Myy jopa 1 000 tuotetta
Aikatauluta ja myy palveluita
Yli 100 maksutapaa
0 % transaktiomaksuja
Painata pyynnöstä
Inventaarin hallinta
Tuotearvostelut
Toimitusehtojen määritys
Suositellut tuotteet
Linkki biomalleissa
Business-kotisivukone
14,99 €SÄÄSTÄ 73%
3,99 € /kk
48 kuukauden ajalle
+ kk ILMAISEKSI
Maksuehdot
Kaikki tämä ilman lisäkuluja.
Ilmainen domain (arvo 9,99 €)
Asiakaspalvelu vuorokauden ympäri
Ilmainen sähköpostipalvelu (jopa 50 sähköpostiosoitetta)
Aloita verkkomyynti nopeammin AI:n avulla
Rakenna brändisi minuuteissa AI-työkaluilla, jotka tekevät raskaan työn puolestasi. Luo välittömästi korkeasti konvertoiva verkkokauppa, optimoi se älykkäillä SEO-ehdotuksilla ja luo ainutlaatuinen logo, joka kuvastaa yritystäsi – kaikki tämä sormeakaan nostamatta.
Erotu joukosta sisäänrakennetulla markkinoinnilla ja SEO:lla
Varmista, että kauppasi tavoittaa oikeat asiakkaat markkinointi-integraatioilla, kuten Google Adsilla ja Meta Pixelillä. Sisäänrakennetut SEO-työkalumme auttavat sinua näkymään siellä, missä sillä on merkitystä.
Tarvepainatus – usein kysytyt kysymykset
Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tarvepainatuksesta.