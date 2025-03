TLD tarkoittaa ylätason verkkotunnusta (top-level domain). Se on jokaisen domainin loppuun sijoitettava pääte, esimerkiksi .com.

ccTLD on maakohtainen ylätason verkkotunnus (country code top-level domain). Se on TLD:n alakategoria, jota käytetään tietyn maan tunnistamiseen. Esimerkiksi .fi, .de, .co.uk ja .fr ovat kaikki ccTLD-päätteitä.

gTLD on yleinen ylätason verkkotunnus (generic top-level domain). gTLD on yleisin domaintyyppi muun muassa siksi, että tähän kategoriaan sisältyvät .com -domainit, joilla on enemmän rekisteröintejä kuin kaikilla ccTLD-päätteillä yhteensä.

Ennen suurimmat gTLD:t olivat .com, .org, .net, .edu, .gov ja .mil, mutta saatavilla olevien domainpäätteiden määrä on laajentunut sisältämään esimerkiksi sellaisia päätteitä, kuin .online, .xyz ja .name.