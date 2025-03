.es on maakohtainen ylätason domain. Se on tarkoitettu yhteisöille tai yrityksille, joilla on yhteyksiä Espanjaan. Se on päätteenä samankaltainen kuin muut suositut ylätason verkkotunnukset, kuten .org ja .com. Sivustosi tarvitsevat domainpäätteen, jotta kävijöiden ei tarvitse opetella IP-osoitettasi löytääkseen sinne. Tämän lisäksi tarvitset myös webhotellin sivustosi julkaisemiseen.