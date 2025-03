Hos Hostinger koster et .es-domænenavn 52,99 kr for det første registreringsår. Derefter er fornyelsesprisen 59,99 kr/år.

For at sikre, at dit domæne altid tilhører dig, tilbyder Hostinger en automatisk fornyelsesfunktion. Med denne bliver dit domænenavn automatisk registreret, når udløbsdatoen nærmer sig.

Som ICANN-akkrediteret registrator bestræber Hostinger efter at give dig den bedste oplevelse med domæneadministration. Vores tjenester inkluderer gratis SSL-certifikater og privatlivsbeskyttelse for at beskytte din hjemmeside mod cybertrusler.