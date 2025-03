Ja, .io-domæner er populære. Det er en god mulighed for tech- og SaaS-startups (software som service) på grund af deres tilknytning til et teknisk udtryk: I/O. Du kan også bruge registrering af .io-domæner til at gøre dine hjemmesideadresser uforglemmelige.

Taler du italiensk? Opret et .io-websted for at gøre dit brand geografisk relevant og søgeordsvenligt. Ordet "io" på italiensk betyder "jeg" og hjælper dig med at skabe et mindeværdigt domæne til et personligt brand.

Du kan også registrere .io-domæner på mere kreative måder og kombinere et.io domæne med ord som stud.io, portfol.io (portfølje) og aud.io for at skabe et unikt brand.