Du bør vælge et topdomæne, der passer til dine behov.

Eksempelvis er .xyz URL'et ikke tilknyttet et bestemt land eller en bestemt branche. Så det er et fremragendevalg til en hjemmeside med flere formål, eller hvis du ønsker et unikt hjemmesidenavn til personlig brug. Vi anbefaler det også til små virksomhedsejere med et stramt budget.

Domænet .com beregnet til kommerciel brug - som et forretningshjemmeside. Populariteten af .com gør det nemt at opbygge autoritet og vinde kundernes tillid. Men et .com-domæne er normalt markant dyrere og har begrænset tilgængelighed.