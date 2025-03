Ükski tippdomeen pole iseenesest kahjulik. Seega on .xyz veebilehed täpselt sama turvalised kui need, mis kasutavad populaarseid domeeninime laiendeid nagu .com.

Hostinger pakub tasuta SSL-sertifikaate, et saaksid krüpteerida enda ja oma klientide andmed ja lehte veelgi turvalisemaks muuta.

Lisaks pakub Hostinger WHOISi privaatsuskaitse teenust, mis peidab sinu isikuandmed avalikest andmebaasidest, et lubamatud isikud ei saaks sulle rämpsposti saata. See teenus on saadaval kõigile, kes registreerivad uue domeeninime.