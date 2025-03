Izmantotajam TLD ir jābūt atkarīgam no tavām vajadzībām.

Piemēram, .xyz URL nav noteiktas valsts vai nozares. Tas ir lieliski piemērots daudzfunkcionālai vietnei vai tad, ja vēlies iegūt unikālu vietnes nosaukumu personīgai lietošanai. Mēs to iesakām arī mazo uzņēmumu īpašniekiem ar ierobežotu budžetu.

No otras puses, .com ir paredzēts komerciālai lietošanai, piemēram, uzņēmuma vietnei. .com domēna popularitāte ļauj viegli izveidot autoritāti un iekarot klientu uzticību. Tomēr .com domēns parasti ir daudz dārgāks, un tā pieejamība ir ierobežota.