TLD-ul pe care îl folosești trebuie să se potrivească nevoilor tale.

De exemplu, URL-ul .xyz nu are o țară sau o industrie desemnată. Așadar, este excelent pentru un site multifuncțional sau atunci când vrei să obții un nume de site web unic pentru uz personal. Îl recomandăm, de asemenea, proprietarilor de afaceri mici cu un buget restrâns.

Pe de altă parte, .com este destinat utilizării comerciale - cum ar fi un site de afaceri. Popularitatea domeniilor .com facilitează construirea autorității și câștigarea încrederii clienților. Cu toate acestea, un domeniu .com este de obicei mult mai scump și are o disponibilitate limitată.