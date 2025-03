Toppdomene du bruker bør avhenge av behovene dine.

For eksempel, .xyz URL har ikke et utpekt land eller en bestemt bransje. Det betyr at det er utmerket for en nettside med flere formål eller når du vil kreve et unikt nettsidenavn for personlig bruk. Vi anbefaler det også til småbedriftseiere med et stramt budsjett.

På den annen siden er .com beregnet på kommersiell bruk - som et bedriftsnettside. Populariteten til .com gjør det enkelt å bygge autoritet og vinne kundenes tillit. Et .com-domene er imidlertid vanligvis mye dyrere og har begrenset tilgjengelighet.