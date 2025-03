Et .info-domene er et generisk toppnivådomene (TLD) som står for informasjon. Det er et av de mest populære alternativene til .com eller .net domeneutvidelser. Alle kan registrere .info-domener for å lage informasjonsnettsteder for sitt publikum.

.info TLD brukes hovedsakelig til forretningsformål for å informere og inspirere publikum. Institusjoner som museer og biblioteker velger derfor ofte dette domenet for sine nettsider.

La ideene løpe løpsk med en .info-domeneutvidelse. Det er et domene designet for alle som ønsker å markedsføre ideene sine og dele informasjon på internett.