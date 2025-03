Prisen for å få et domene varierer fra registrator til registrator. Hostinger tilbyr .net-domenenavn for kr 132,99 for det første året og kr 176,99/år for fornyelse.

Men hvis du velger Hostingers Business Shared hosting, Premium Shared hosting, Cloud hosting eller WordPress-hostingplan, gir vi deg et gratis domene med .net TLD. Vi tilbyr selvfølgelig også gratis SSL-sertifikater.

Hostinger er en ICANN-akkreditert registrator. Millioner av internettbrukere over hele verden setter sin tillit til oss. For å hjelpe deg med å administrere domenene dine på kontoen din, tilbyr vi en rekke tjenester og verktøy som vår intuitive hPanel, en DNS-soneredigeringsfunksjon, personvernbeskyttelse for domener, samt kundesupport døgnet rundt via live chat.