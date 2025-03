Tak. W przeciwieństwie do rozszerzeń .org, czy .edu, domena .net nie jest przypisana do konkretnej organizacji, marki czy usługi. Dlatego firmy internetowe korzystające z domen .net, zazwyczaj należą do branży technologicznej, medialnej lub kreatywnej.

Niektórzy użytkownicy rejestrują domenę .net także dla innych stron internetowych — na przykład CV online, czy portfolio. Jej popularność sprawia, że ich strony internetowe zdają się być profesjonalne w ocenie potencjalnych pracodawców.