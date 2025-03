Trở thành một trong các tên miền dễ nhận diện nhất trên web, .net là sự thay thế phù hợp nhất của các tên miền phổ biến khác như .edu, .org và .com. Vì nó là tên miền chung cấp cao nhất nên nó không có sự liên hệ với quốc gia hay lĩnh vực nào cả, do vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn trên kết quả tìm kiếm trên mạng.