Obje su ugledne i originalne vršne domene. One su među najčešćim generičkim ekstenzijama domena.

Zbog popularnosti, većina korisnika interneta i web profesionalaca po defaultu želi koristiti .com. Međutim, budući da toliko puno vlasnika web stranica odabire ovu ekstenziju, teško je doći do novih domena. Kada .com nije dostupna, .net je najbolja zamjena.

Ponekad vlasnici web stranica registriraju oba imena za istu web stranicu. To osigurava da drugi brendovi ne mogu preuzeti nijednu verziju. Štoviše, moguće je preusmjeriti klijente na ispravnu stranicu u slučaju da upišu netočan URL.